El kirchnerismo vuelve a movilizarse en Parque Lezama para respaldar a Cristina Fernández

A un año de que quedara firme la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, sectores del kirchnerismo realizan este sábado una movilización en Parque Lezama para expresar su respaldo a la exmandataria y cuestionar la decisión judicial que derivó en su inhabilitación para ejercer cargos públicos.

La actividad, convocada por La Cámpora bajo la consigna “Por Argentina. Por Cristina”, comenzó a las 14 y coincide con las celebraciones por el Día de la Bandera. Los organizadores llamaron a los asistentes a concurrir con banderas argentinas y esperan una importante participación de militantes y dirigentes políticos.

Está prevista la presencia del diputado nacional Máximo Kirchner, quien encabezará el acto con un discurso desde el escenario principal. También existe la posibilidad de que se difunda un mensaje grabado de Fernández de Kirchner, una modalidad que se repitió en distintas actividades organizadas desde que comenzó a cumplir prisión domiciliaria en su departamento del barrio porteño de Constitución.

Una nueva demostración de apoyo

La movilización se inscribe en una serie de acciones impulsadas por el kirchnerismo desde que la Corte Suprema dejó firme la condena contra la expresidenta. El pasado 10 de junio, cuando se cumplió el primer aniversario de esa decisión, se realizaron actividades y concentraciones en distintos puntos del país para manifestar apoyo a la exmandataria.

Desde los sectores convocantes sostienen que la sentencia tuvo motivaciones políticas y denuncian una situación de proscripción. En la previa de la jornada, la diputada Lucía Cámpora afirmó que la convocatoria busca mantener vigente el reclamo por la libertad de Fernández de Kirchner y cuestionar las consecuencias políticas del fallo judicial.

El acto también tiene una dimensión interna para el peronismo. En un escenario de reordenamiento opositor frente al gobierno de Javier Milei, dirigentes cercanos a la expresidenta buscan mantener su centralidad política y convertir la movilización en una señal de capacidad de convocatoria.

El contexto judicial

La concentración se realiza además pocos días después de una nueva resolución judicial vinculada a las condiciones de detención de Fernández de Kirchner. El juez Rodrigo Giménez Uriburu le ordenó abstenerse de realizar acciones que puedan alterar la convivencia en el entorno del edificio donde cumple la prisión domiciliaria.

La medida fue dictada tras una actividad de militantes frente al inmueble ubicado sobre la calle San José y se sumó a las restricciones ya vigentes sobre el régimen de detención de la exmandataria.

En ese contexto, Parque Lezama vuelve a convertirse en un punto de referencia para el kirchnerismo. El mismo espacio fue elegido en reiteradas oportunidades para mostrar el apoyo a la expresidenta.