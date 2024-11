Lilia Lemoine reivindicó a McCarthy, el promotor de la persecución a comunistas en EE.UU.

La diputada de La Libertad Avanza Lilia Lemoine defendió la campaña del Gobierno de Javier Milei contra quienes promueven “agendas enemigas de la libertad” elogiando al senador estadounidense Joseph McCarthy, el responsable en los años 50 de la persecución a supuestos infiltrados comunistas en el ambiente de la política, el arte, el espectáculo y las ciencias de Estados Unidos.

“Pero... ¿qué hizo McCarthy REALMENTE? Dijo que los comunistas habían infiltrado el gobierno, la academia y el arte. ¿Mató a alguien? No. ¿Qué hizo además de tener razón? Si se hubiera equivocado hoy alguien como Kamala Harris no sería candidata y no existiría agenda 2030″, escribió Lemoine en su cuenta de X.

La diputada defendió así la decisión del Gobierno tras la salida de Diana Mondino de la Cancillería debido al voto en la ONU contra el embargo a Cuba. Milei dijo que ordenaría una “auditoría” del personal de carrera del Ministerio de Relaciones Exteriores para identificar a “impulsores de agendas enemigas de la libertad”. La medida recordó a la cacería de brujas iniciada por McCarthy.

Ya en marzo, la diputada libertaria había hablado de “macartismo” en declaraciones radiales: “Cuando el socialismo falla en todo el mundo, los intelectuales copan la academia, pasó en Estados Unidos; se infiltran en el gobierno. Hay una etapa oscura en EE.UU., que es la del macartismo supuestamente, que está mal vendida o mal contada. Sin mencionar que McCarthy murió de una forma extraña, un hombre joven, sano y muy querido. Se lo recuerda como un villano, cosa que no fue”.

