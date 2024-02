Lino Barañao: “Estoy tratando de que no se destruya lo que costó 34 años construir”

El exministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, Lino Barañao, confirmó hoy su acercamiento a funcionarios del Gobierno nacional y expresó que está “tratando de que no se destruya lo que costó 34 años construir”, en referencia al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

El exfuncionario aseguró que no ocupará un cargo en la administración de Javier Milei porque no coincide “con la orientación general del Gobierno”, pero aseguró que espera a través del diálogo “evitar que se destruya el Conicet”. “Estoy tratando que no se destruya algo que costó 34 años de mi vida construir”, sostuvo.

“Hay un achicamiento extremo del presupuesto. Hay orden de reducir el personal sin análisis cualitativo”, sostuvo Barañao, y contrapuso que “hoy la ciencia genera empleo de calidad en todo los países es por ello que las becas son recursos del Estado que tiene para promover el pasaje de un graduado a alguien que pueda ser productivo y avanzar en el desarrollo”.

En diálogo con Radio Provincia, afirmó que “el Conicet es un organismo central que es reconocido a nivel mundial y tiene como objetivo generar conocimiento para mejorar el país”. Razonó que “asfixiar al organismo de forma presupuestaria es grave porque no se llega a junio a pagar los sueldos y las universidades. Hay una sensación de gran incertidumbre”.

Barañao, que fue ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación entre 2007 y 2018, sentenció: “La ciencia no es un gasto es un inversión, es cierto que tiene que haber un rédito, y recién estamos viendo los resultados de estos años”.

MM

Con información de la agencia Télam.