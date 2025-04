Luto por Francisco: la oposición acuerda suspender la interpelación por el caso $LIBRA y convoca a homenajear al papa

Fue un gesto, un homenaje, ante la muerte del argentino más trascendental de la historia. Por unos días, la oposición decidió deponer las armas y acordó posponer la interpelación a los funcionarios del Gobierno por el caso $LIBRA. Fue una decisión casi unánime, tomada pocas horas después del fallecimiento del papa Francisco. En una reunión cerrada en la oficina de Martín Menem, los principales jefes de la oposición acordaron reemplazar la interpelación por el criptoescándalo por una jornada de reflexión en reconocimiento al primer pontífice jesuita y latinoamericano. La sesión homenaje será este martes a partir de las 15.

Fueron los propios diputados opositores quienes, puertas adentro, comenzaron a pedir que se pateara la interpelación por el escándalo $LIBRA. La muerte del papa Francisco había cambiado el escenario político: creyentes y no creyentes, mileístas y peronistas, radicales y macristas, todos habían salido a despedir a Jorge Bergoglio con palabras de reconocimiento y tristeza. Para la oposición, la interpelación de los funcionarios nacionales representaba el Día D del criptogate, la jornada clave a partir de la cual el Congreso comenzaría a investigar a los hermanos Milei por su supuesto involucramiento en la criptoestafa. Pero la muerte del jefe de la Iglesia Católica modificó el clima.

Estaban los que reclamaban una pequeña tregua para poder convocar una sesión en homenaje al papa, que murió en la madrugada del lunes, a los 88 años. “Y no podemos pedir una sesión de homenaje y a la hora estar matándonos por el caso $LIBRA, hay que dar otro mensaje”, reflexionaba un diputado peronista.

La bancada de Unión por la Patria, principal impulsora de la interpelación a los funcionarios del Gobierno, fue la primera en solicitar una sesión por Francisco para el martes. El pedido llevaba la firma del peronista Eduardo Valdés, exembajador ante el Vaticano de Cristina Fernández de Kirchner, así como la de varios diputados que integran el grupo de “Federales”, como Victoria Tolosa Paz, Carolina Gaillard o Sabrina Selva.

“Si hay algo que conmueve del papa Bergoglio, como lo llaman los vaticanólogos, fue su geopolítica pastoral. Fue un gran motivador para que las partes enfrentadas se sienten en una mesa. No es poca cosa. Lo hizo con Cuba y Estados Unidos. Lo hizo en Colombia. Realizó gestiones de paz entre Rusia y Ucrania, Armenia y Azerbaiyán; Armenia y Turquía, las dos Coreas, Israel y Palestina”, rezaba el pedido de sesión que, horas más tarde, tomaría el propio Martín Menem para convocar a una sesión al día siguiente a las 15 horas. “Pido un alto en fragor de la política para homenajear al argentino más importante de la historia”, agregó, en diálogo en elDiarioAR, el propio Valdés.

No todos en la oposición estaban de acuerdo, pero terminó predominando la racionalidad política. No era el clima para impulsar una sesión por el caso $LIBRA: la atención de la sociedad estaba en la muerte del papa argentino, y no había espacio en la agenda para acorralar a la comitiva oficial del presidente Javier Milei por los detalles del criptescándalo. “Hoy es un momento para mostrarle a la sociedad un espectáculo de homenaje que un espectáculo de grieta política”, razonaba un diputado del pichettismo, una de las tres alas opositoras —junto al peronismo y el radicalismo de Democracia Para Siempre— que venía impulsando la investigación sobre el presidente y su hermana, Karina Milei.

La relación del presidente con los empresarios Hayden Davis, creador de $LIBRA, y Mauricio Novelli. El motivo detrás de sus visitas a Casa Rosada. Los detalles del proyecto “Viva La Libertad Proyect” que Milei había querido promocionar a partir de la criptomoneda. El rol de Sergio Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV) que renunció poco después del escándalo y hoy está imputado en la causa que investiga el fiscal Eduardo Taiano. La denuncia de que Karina cobraba miles de dólares para pautar reuniones con su hermano, el Presidente. Todas estas preguntas, sobre la que los diputados vienen trabajando junto a especialistas en el mundo cripto hace varias semanas, se postergarán para la semana que viene.

Ese fue el acuerdo en el despacho de Menem el lunes por la tarde. Participaron del encuentro todos los jefes de las bancadas oficialistas, opositoras y aliadas, y coincidieron en suspender toda la actividad parlamentaria de la semana. Eso incluía la interpelación del martes a Guillermo Francos, Luis Caputo, Mariano Cúneo Libarona y el titular de la CNV, Roberto Silva, que se realizará el próximo martes. Pero también la conformación de la comisión $LIBRA, que iba a reunirse por primera vez el miércoles.

A su vez, se definió convocar una sesión en homenaje al papa Francisco. El acuerdo fue casi unánime entre todas las fuerzas políticas, solo la izquierda no acompañó.

Ficha Limpia, en duda

El luto por la muerte del papa también llegó al Senado. Victoria Villarruel, a diferencia de Menem, no convocó a los dirigentes de la oposición, pero dio vía libre a que las comisiones suspendieran las reuniones en ocasión de los siete días de duelo que decretó el Ejecutivo. La gran incógnita, sin embargo, es lo que sucederá con la sesión por Ficha Limpia, que el oficialismo deseaba convocar para este jueves.

La sanción de Ficha Limpia, una ley que busca prohibir las candidaturas a cargos nacionales de todas las personas que fueron condenadas por corrupción en segunda instancia, había quedado en veremos hace un par de semanas. Para tapar la derrota de los pliegos de la Corte Suprema, La Libertad Avanza había convocado una sesión para el 8 de abril, pero terminó dándose de frente con un nuevo fracaso legislativo: no estaba el número para aprobar el proyecto y Villarruel tuvo que interceder para suspender la sesión para evitar que el Senado rechazase la ley.

Durante varios días, el Senado no volvió a tocar el proyecto. Al ser una ley electoral se necesitaba, para sancionarla, una mayoría especial de 37 votos: es decir que todos los senadores no peronistas tenían que acompañar, sin ausencias ni fisuras, el proyecto para que se sancionase. Al haber dudas sobre la postura de los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano, el oficialismo no podía arriesgarse.

Durante el fin de semana, sin embargo, los santacruceños anunciaron que acompañarían la ley, destrabando el escenario. Se especulaba con que se convocaría una sesión para el próximo jueves, pero la muerte del papa Francisco terminó modificando el escenario. Si bien se definirá una postura el martes, en el oficialismo deslizaban que no se convocaría una sesión en este contexto.

El clima político en el Congreso cambió. La pena compartida por el fallecimiento del papa logró lo imposible: que oficialistas y opositores depongan las armas y pacten una tregua. Habrá que esperar a ver por cuánto tiempo.

