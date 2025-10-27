Macri felicitó a Milei y a La Libertad Avanza por el triunfo: “Renueva las esperanzas en nuestro país”

El expresidente Mauricio Macri felicitó este domingo por la noche al presidente Javier Milei y a La Libertad Avanza (LLA) por el triunfo obtenido en las elecciones legislativas. A través de su cuenta de X (ex Twitter), Macri celebró el resultado y lo definió como un voto de apoyo a las transformaciones que impulsa el Gobierno.

“Mis felicitaciones a LLA, al Presidente Milei y, especialmente, a todos los argentinos que hoy apoyaron el cambio. Este resultado electoral sobresaliente renueva las esperanzas en nuestro país. No perdamos esta oportunidad única para producir las transformaciones pendientes y dejar atrás el pasado para siempre”, escribió.

El mensaje del exmandatario llega luego de una jornada en la que el oficialismo nacional se impuso en la mayoría de los distritos del país, consolidando su poder legislativo y ratificando la estrategia de Milei tras casi dos años de gestión.

Si bien Macri no integra formalmente el gobierno, mantiene un vínculo político fluctuante con el oficialismo, especialmente tras la disolución de Juntos por el Cambio y los reacomodamientos internos dentro del PRO.

El respaldo público de Macri fue interpretado como un gesto de sintonía política en un momento clave para el Gobierno, que busca profundizar su agenda de reformas económicas y estructurales.

En la sede oficialista, Milei había celebrado los resultados junto a su gabinete y dirigentes aliados, destacando que “la mayoría de los argentinos eligió continuar con el cambio y no volver al pasado”.

El mensaje de Macri se suma así a una serie de expresiones de apoyo que apuntan a consolidar una eventual alianza entre sectores del PRO y La Libertad Avanza, con la mira puesta en los próximos desafíos legislativos y en la gobernabilidad de los próximos años.

CRM