Manuel Adorni y Diego Santilli se reparten Turismo y Deportes mientras Scioli espera un nuevo lugar en el Gobierno

El gobierno de Javier Milei decidió nuevos cambios en los ministerios y habrá una división de la cartera de Turismo y Deportes, que pasará a repartirse entre la Jefatura de Gabinete y el Ministerio del Interior.

Fuentes oficiales también señalaron que el Renaper y la administración de los pasos fronterizos quedarán en el Ministerio del Interior, a cargo de Diego Santilli.

De acuerdo al nuevo cambio, Turismo quedará bajo la órbita de Manuel Adorni dentro de la Jefatura de Gabinete, mientras que Deportes será atribución de Santilli; en tanto, la Secretaría de Ambiente también pasará a manos del ministro coordinador.

En tanto, el hasta ahora secretario de Turismo y Deportes, Daniel Scioli, seguirá en el Gobierno pero en otro rol, todavía no definido, añadieron las fuentes.

En tanto, y en otros cambios en el organigrama del Poder Ejecutivo, Santilli designó a Gustavo Coria para que lo secunde en el Ministerio del Interior.

Coria, que deberá dejar su banca en la Legislatura bonaerense, es miembro del círculo estrecho del exlegislador del PRO.

Aún en pleno diseño del organigrama, tarea que compromete al segundo de Diego Santilli, el nombramiento formal de Coria como viceministro se verá reflejando en el Boletín Oficial la próxima semana, cuando los cambios conversados con Adorni se hagan formales.

Los cambios en el gabinete de Milei se precipitaron después de las elecciones del 26 de octubre, cuando a fines de ese mes el entonces jefe de ministros Guillermo Francos presentó su renuncia, a lo que le siguió el secretario del Interior Lisandro Catalán.

Con información de Noticias Argentinas

JIB