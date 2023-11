Quién es Manuel Adorni, el posible vocero presidencial de Javier Milei

“Javier Milei: dícese de aquel personaje que vive del sector privado, que el mercado lo elije día a día, que es fiel a sus ideas y que además es hiper generoso, y que es atacado a diario por la nefasta casta política a la que él mismo mantiene todos los días de su vida”. Eso escribió Manuel Adorni cuatro años atrás, el 26 de septiembre de 2019, en su cuenta de Twitter (hoy llamada X).

Luego, en 2022, Adorni tuiteó en la misma red social: “Adorni-Milei 2023”. Lo hacía con tanta ironía y sorna como deseo. Era una crítica al kirchnerismo pero también la construcción pública de un sueño que un año después se convertiría en realidad. Hoy Javier Milei es el presidente electo por La Libertad Avanza y el nombre del analista económico suena fuerte como posible próximo vocero presidencial. Pero él se hizo eco del liberal libertario desde hace muchos años, incluso, por ejemplo, desde cuando promocionaba “El Consultorio de Milei”, en el Teatro Regina, en 2019. “Mi amigo haciendo estragos”, decía por aquel entonces.

El vínculo creció. Este año, Adorni fue el encargado de escribir el prólogo del último libro de Milei, “El fin de la inflación”. “Argentina es ese país en el que uno discute los temas de agenda una y otra vez, casi como una costumbre inagotable. Argentina es ese país que puede hablar de su real opulencia y de su real decadencia casi con la misma severidad. Argentina es ese país donde nos cuesta entender cómo se han desvanecido algunas cuestiones elementales: las libertades, el crecimiento la riqueza y hasta la dignidad”, dice el texto que fue publicado en mayo de este año, en plena carrera hacia las PASO.

Hoy, seis meses después, se lo menciona como la persona que, desde el 10 de diciembre, le comunicará a la sociedad en qué trabaja el Presidente y, probablemente, cómo impactarán las acciones de su gobierno en cada bolsillo.

¿Quién es Manuel Adorni?

La noticia trascendió en redes sociales y, aunque no hubo confirmación oficial, se robusteció con el correr de las horas. Manuel Adorni es analista, consultor económico y docente universitario. Trabaja en medios digitales y radiales como Infobae, Rivadavia AM 630 y Radio Colonia. También en televisión en Canal Metro y A24 y es un invitado frecuente de los programas del canal de noticias LN+. De hecho, el periodista Eduardo Feinmann fue uno de los primeros en anunciar en su cuenta de X el lugar que ocuparía el analista en el próximo gobierno, aunque luego borró el posteo.

Ahi tiró @edufeiok la primicia de que @madorni va a ser el nuevo vocero presidencial de @JMilei

Además de ser un fenómeno, preparado y divertido, Manuel afrontará la áspera tarea de comunicar en medio de este quilombo.

Creo que somos el primer país del mundo con un vocero con… pic.twitter.com/NIZHNCSCVw — Lucas Morando (@morandolucas) 29 de noviembre de 2023

Adorni es miembro de Republicanos Unidos, el partido que diputado nacional y exministro de Economía Ricardo López Murphy fundó en 2021 y al que abandonó en 2023. Así como tuiteó Adorni-Milei 2023, también tuiteó Adorni-López Murphy 2023. El perfil de Adorni publicado en la página del partido lo define como “conferencista y comunicador”, “capaz de filosas y profundas reflexiones que no dejan de lado un humor ácido y certeramente crítico”. También, se define como “esposo y papá”.

Un empresario militante de ese partido con el que habló elDiarioAr todavía recuerda la sorpresa que se llevó cuando lo conoció. Fue convocado a una asamblea libertaria, en un hotel del centro porteño, poco antes del inicio de la pandemia para construir un espacio que defendiera, entre otras cosas, las ideas del libre mercado y se consolidara como oposición del oficialismo. Entre los convocantes estaba López Murphy. Por aquel entonces, Adorni era una carita conocida de la televisión, pero pasó desapercibido en la charla de café. “Para mí es un tipo de barrio, cuando lo vi no lo reconocí y hablamos lo más bien hasta que después me di cuenta quién era. Me pareció súper normal, terrenal, uno más, no como esos que tiran chapa”, dijo.

El año pasado la revista Noticias lo destacó entre los 100 personajes más influyentes del país y fue definido en varias entrevistas como un “economista influencer”. En X (ex Twitter) tiene 426 mil seguidores mientras que en Instagram cosecha 280 mil y en Youtube, 74 mil suscriptores. Fue en esa plataforma en la que difundió la entrevista que le hizo a Milei apenas resultó ganador del balotaje. Al día de hoy, la nota tiene 961 mil visualizaciones.

Como usuario de redes sociales siempre se caracterizó por sus ideas liberales y sus críticas al kirchnerismo. Mostró su apoyo a Milei desde que este se convirtió en una figura pública y, recientemente, opinó: “El Presidente electo Javier Milei parece haber hecho en 48 horas mucho más por las relaciones internacionales del país que el propio Alberto Fernández en sus 4 años de gobierno. Fin”.

El Presidente electo Javier Milei parece haber hecho en 48 horas mucho más por las relaciones internacionales del país que el propio Alberto Fernández en sus 4 años de gobierno.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) 28 de noviembre de 2023

El vínculo entre ellos no es nuevo. Estuvieron juntos en la recta final de la campaña, pero también en el armado del partido. En el prólogo que escribió, Adorni confiesa tener “respeto intelectual”, “admiración y amistad eterna” hacia Milei y asegura que él con su obra sobre como “eliminar el Banco Central, terminar con la estafa del impuesto inflacionario y volver a ser un país en serio”, como reza la tapa, “ha logrado quebrar” su “escepticismo y negación hacia la lectura” de trabajos de ese tipo. Por otro lado, dice que de Milei agradece su “incansable lucha por terminar con el discurso que promueve la más absoluta decadencia”.

