Massa renunció a Diputados, pidió “construir consensos” y lo reemplaza Cecilia Moreau en la presidencia

“Soy consciente que tengo una responsabilidad adicional por ser mujer. No se confundan, no voy a gobernar con mis hormonas esta Cámara, sino con mi cabeza y mis convicciones políticas”. Con esas palabras, Cecilia Moreau se convirtió en la primera presidenta de la historia de la Cámara de Diputados. La legisladora del Frente de Todos reemplazó este miércoles a Sergio Massa frente al recinto, tras una sesión especial en la que una mayoría del hemiciclo votó a mano alzada la renuncia del tigrense y su nominación como sucesora de su jefe político.

“No es una tarea sencilla estar acá sentada básicamente porque reemplazó a quien me conduce políticamente”, dijo Moreau al subir al estrado principal. Fue el propio Massa quien la propuso puertas adentro del FdT para liderar Diputados. Cerrado el apoyo interno, su ascenso en la Cámara baja no estuvo exento de polémica por la contra de las espadas legislativas de Juntos por el Cambio. Hubo una amplia abstención opositora, que sin embargo no permitió bloquear la designación de la diputada de 45 años e hija del histórico dirigente radical Leopoldo Moreau.

La designación de Moreau fue la coronación de una jornada que estuvo también marcada por la renuncia de Massa, quien asumirá el miércoles como nuevo ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura. Antes, el tigrense se despidió entre lágrimas de sus colaboradores parlamentarios y sus compañeros de bloque. Al cumplir con la formalidad y el voto afirmativo de la Cámara baja, agradeció a sus pares por el tiempo compartido desde que asumió en diciembre de 2019 y pidió a propios y ajenos, “construir consensos”.

“Entendiendo el acuerdo de labor parlamentaria, simplemente y brevemente, quiero agradecerle a todos y casa uno de los trabajadores de esta casa que a lo largo de estos 996 días que me tocó estar al frente de la Cámara nos acompañaron con un esfuerzo enorme, con un compromiso único y entendiendo las complejidades que nos tocaron vivir. Quiero agradecerle a cada diputado y diputada”, comenzó su despedida Massa. “La Argentina necesita que en algunos temas tengamos humildad, tolerancia, capacidad y coraje de construir consensos y políticas de Estado”, destacó.

Y agregó: “Me enseñó a buscar acuerdos, pero sobre todo a valorar y respetar la tarea que cada uno de ustedes lleva adelante. Muchos de los que estamos acá en muchos temas podemos pensar distinto, pero no tengo ninguna duda de que todos los que están acá tienen una enorme pasión por tratar de construir de esta casa nuestra que es la Argentina un lugar mejor”, remarcó, antes de cederle su lugar al vicepresidente del cuerpo, el macrista Omar De Marchi, al frente de la sesión hasta que se designó a Moreau, quien deberá completar el mandato de Massa hasta diciembre de este año.

Al dimitir Massa a su banca, además del movimiento de pinzas con Moreau hubo otro juego de fichas: le correspondió jurar como diputado al presidente del Partido Piquetero, Juan Marino, un dirigente de 34 años que hasta ahora se desempeñó como funcionario en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, que conduce el referente de La Cámpora Andrés “Cuervo” Larroque.

Discursos críticos y a favor de Moreau

La sesión especial comenzó con el titular del bloque oficialista, Germán Martínez, postulando formalmente a Moreau para el cargo de Presidente del cuerpo. Eligió destacar cuatro atributos de la legisladora: habló de “su trayectoria, su compromiso fuerte e inclaudicable con el Frente de Todos, su recorrido legislativo y su notable calidad humana”.

En una cámara parda, donde el oficialismo apenas tiene dos legisladores más que la principal fuerza opositora -118 sobre 116-, Moreau deberá tener suficiente cintura política para lograr acuerdos al menos con las fuerzas minoritarias para sacar cualquier ley. A juzgar por la intención massista, se espera que en los próximos meses haya una agenda más enfocada en iniciativas económicas y de desarrollo productivo, que en la política, como cualquier reforma sobre la Justicia.

El primer discurso opositor intentó bajar la euforia oficialista que había en el recinto, con los tres pisos de balcones repletos de invitados especiales ligados tanto a Massa como a Moreau. “No tenemos nada para festejar”, comenzó tajante el macrista Waldo Wolff, el primer opositor en hablar. “Pero que lo cortés no quite lo sincero. Le deseamos mucha suerte a Moreau y ojalá pueda tener la impronta que describió Martínez y que no comparto”, siguió. “La recuerdo en 2017 caminando por las bancas violentando una sesión. O poniendo la palabra 'neglicencia' para que no llegue la vacuna Pfizer”, completó el legislador, haciendo memoria sobre la polémica que hubo cuando el país buscaba negociar la vacuna contra el Covid 19.

