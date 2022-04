Mauricio Macri, de gira: se reunió con Donald Trump en Estados Unidos

El expresidente Mauricio Macri se reunió este jueves con el exmandatario estadounidense, Donald Trump, en la residencia que el magnate tiene en Mar-a-Lago, una zona exclusiva enclavada en Palm Beach, estado de Florida.

“Hoy compartí un almuerzo con Donald Trump, donde intercambiamos opiniones sobre el contexto global, el vínculo entre Argentina y Estados Unidos y todo lo que nuestros países pueden seguir construyendo juntos”, relató Macri en su cuenta de Twitter, mientras se los ve juntos. También estuvo el ex embajador norteamericano en la OEA, Carlos Trujillo.

Ya en octubre pasado, el expresidente fue invitado para este 2022 a ser parte del programa de Liderazgo Académico de un think tank estadounidense cuyo director es un ex asesor de Donald Trump que promueve “los beneficios del neoliberalismo”. Se trata del Adam Smith Center for the Study of Economic Freedom, una usina de pensamiento creada en abril de 2020 y que funciona en la Florida International University (FIU). Según la definición de la casa de altos estudios, es un espacio “independiente, no partidario, que estudia el impacto de los gobiernos y el libre mercado en la libertad económica y prosperidad alrededor del mundo, con eje en los Estados Unidos, América latina y el Caribe”.

En aquel momento, Macri dijo, con respecto a la invitación vinculada a Trump: “Será un honor unirme en 2022 al Adam Smith Center para interactuar y ser un mentor para futuros líderes en el ámbito de diseño de políticas públicas, con la mirada especialmente puesta en el progreso de América latina”. En ese sentido, se manifestó esperanzado en que “nuestra experiencia y nuestros aprendizajes sean un aporte para las futuras generaciones”.

El último martes, tras su participación en el Mundial de Bridge, el expresidente mantuvo una reunión con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en su carácter de titular de la fundación del máximo organismo del fútbol.

“Tuvimos una productiva reunión con Gianni Infantino, presidente de FIFA, sobre el futuro de la Fundación FIFA y los proyectos para seguir contribuyendo a un cambio social positivo, desde programas comunitarios para los jóvenes hasta el empoderamiento de mujeres y niñas”, escribió el exmandatario en Twitter.

“Ante las noticias amargas que ensombrecen al mundo, la alegría que trae el fútbol puede contribuir más que nunca a producir cambios y ser promotor de paz, comprensión y competencia virtuosa”, añadió Macri.

Con información de agencias.

