Máximo Kirchner criticó a Kicillof por las inversiones en Provincia y Magario le contestó: “Hay que mirar a quien destruye el país”

A menos de dos semanas de las elecciones, la interna en el peronismo bonaerense sumó un nuevo capítulo de tensión tras la viralización de un video en el que el diputado nacional Máximo Kirchner le reclama públicamente al gobernador Axel Kicillof por la distribución de fondos para obras, acusándolo de privilegiar a La Plata en detrimento de otros municipios del conurbano.

El hecho ocurrió la semana pasada durante la inauguración del polideportivo Diego Armando Maradona en Quilmes, en un acto que el diputado compartió con la intendenta Mayra Mendoza y el primer candidato a diputado nacional de Fuerza Patria, Jorge Taiana. Este martes, la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, le resapondió a Kirchner: “Todos tendríamos que estar mirando a quien destruye el país y no entrar en discusiones de inversiones o no inversiones”.

El reproche por las obras y la paradoja del acto

En su discurso, Kirchner apuntó directamente a la inversión provincial en la capital bonaerense, donde recientemente se renovaron plazas y edificios icónicos. “Hace un año atrás, en un acto que hacías en la ciudad de La Plata me decían ‘qué linda está La Ciudad de La Plata’. Ojalá el gobernador ponga la misma plata en Quilmes que pone en la ciudad de La Plata”, se quejó el hijo de la expresidenta, y remató: “Me va a encantar, Quilmes lo necesita”.

La paradoja del reclamo es que, apenas unas horas antes de ese mismo acto, el propio Axel Kicillof había estado en Quilmes junto a la intendenta Mayra Mendoza para inaugurar una nueva alcaidía, una importante obra de infraestructura para el distrito.

La respuesta de Magario

La vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, primera candidata de Fuerza Patria en la Tercera Sección Electoral, afirmó este martes que la situación actual de la Argentina recuerda “demasiado a cuando se acercaban las elecciones de 2001” y había una sensación de “inestabilidad” con Fernando de la Rúa como Presidente. Además, le respondió a Máximo Kirchner por las críticas que se dieron a conocer en la últimas al gobernador bonaerense: “Todos tendríamos que estar mirando a quien destruye el país y no entrar en discusiones de inversiones o no inversiones”, sostuvo la funcionaria. Y agregó: “El gobernador ha hecho una inversión como nunca, como nunca se ha visto desde hace muchísimos años”.

Magario sostuvo que el país “debe cambiar el rumbo”, y eso “hay que hacerlo notar en las urnas poniendo un voto en contra de (Javier) Milei” en los comicios de este año, que el peronismo enfrenta como “una campaña contra Milei”.

“Hay que pararlo a Milei, hay que parar el peligro que significa para los argentinos, para la producción, para el trabajo, para el salario, y para el consumo de nuestra gente”, aseguró la vicegobernadora en declaraciones a Futurock.

En el plano económico, para la candidata de Fuerza Patria y ex intendenta de La Matanza, la Argentina tiene con este Gobierno “una economía totalmente parada, la de todos los días, la de los que trabajan, los que hacen changas. Todo está absolutamente parado”.

Opinó que entre lo peor del Gobierno se encuentra “lo que han hecho con los discapacitados, con los jubilados, todo el deterioro de la producción argentina y la apertura de importaciones”, y cuyo resultado es “economía que esta descontrolada”.

Destacó que a la provincia de Buenos Aires el Gobierno nacional “le debe 12 billones de pesos” que son equivalentes a “construir 5.500 escuelas, o comprar 60.000 ambulancias para los hospitales” bonaerenses.

“Aún con lo que nos deben, desde la provincia nos hacemos cargo de los tratamientos oncológicos y diabéticos que cortó Milei, y queremos mostrar que no somos lo mismo, y que podemos sacar el país adelante de otra manera”.

