Mercedes Miguel será ministra de Educación del gobierno de Jorge Macri

El jefe de gobierno electo, Jorge Macri, continúa con el armado de su gabinete. Esta tarde, anunció quién encabezará una de las carteras que tenía vacante: Mercedes Miguel sucederá a Soledad Acuña al frente del Ministerio de Educación. “Les quiero contar que Mercedes Miguel se integra al equipo de Gobierno de la Ciudad como Ministra de Educación”, escribió en su cuenta de X (ex Twitter).

Según destacó el ex intendente de Vicente López, la nueva funcionaria cuenta con “una larga trayectoria en la gestión educativa”. Se desempeñó como secretaria de Innovación y Calidad Educativa entre 2015 y 2019, cuando la cartera estaba a cargo de Esteban Bullrich. Actualmente, es directora general de Planeamiento e Innovación Educativa e integra el Comité Directivo de UNESCO 2030.

Precisamente su rol en la innovación fue lo que llevó a Macri a convocarla para su equipo. “El futuro de nuestra Ciudad nos demanda innovar y estar a la vanguardia. Sé que Mercedes nos va a llevar en ese camino y es un orgullo tenerla en el equipo”, sostuvo.

Egresada de la carrera de periodismo de la Universidad Católica Argentina (UCA), previamente Miguel fue maestra y cursó en el Institute for the Future of Learning de la Universidad de Harvard.

ACM con información de agencias.