Milei y su motosierra contra el Estado: 1300 despidos en la Anses, 90 en el Conicet y caerían 20 mil contratos a fin de mes

El Gobierno profundizó en las últimas horas su razia contra los trabajadores del Estado. Hoy fueron despedidos unos 1300 empleados de la Anses y se desvinculó a más de 90 personas del Conicet. Para la semana próxima se espera que se caigan cerca de 20.000 contratos en toda la administración pública, de un total de 70.000, cuyo convenio temporal vence el 31 de marzo.

El ajuste en el organismo de previsión social alcanza a casi el 15% de su planta total y puso en alerta máxima al gremio de ATE, desde donde denunciaron que la avanzada libertaria está atada a una intención de Javier Milei para que se vuelva a un sistema de AFJP. El gremio realizará el próximo martes 26 una huelga general en el sector.

“Empezaron a llegar telegramas de despido a trabajadores de planta permanente y transitoria, indistintamente”, afirmó a este medio Luciano Fernández, referente de ATE en la Anses. “El anhelo del Gobierno es que vuelvan las AFJP. Esta magnitud de despidos parece apuntar a la conformación de un organismo residual que sea subsidiario del sistema privado de capitalización individual”, denunció la fuente consultada.

Los telegramas de despidos en la Anses llevan la firma de la directora general de Recursos Humanos, Marcela Jarvis, funcionaria con pasado en los gobiernos de la Ciudad bajo las distintas administraciones del PRO. “A partir de la fecha prescindimos de sus servicios y cesa su vinculación con ésta Administración Nacional. Liquidación final y certificados de ley a su disposición en el plazo establecido por la normativa vigente”, reza una de las cartas documento a la que accedió elDiarioAR.

En la Anses remitieron que la responsabilidad de la ejecución de los despidos fue del ministerio de Capital Humano. “Forma parte de la reducción que anunció el Presidente”, justificaron a este medio desde la cartera que conduce Sandra Pettovello, que tiene bajo su órbita la secretaría de Trabajo nacional. “Anses es un lugar más del Estado”, dijeron en el ministerio para descartar la posibilidad de que el Gobierno avance en una política de privatización del sistema jubilatorio.

A la noticia del recorte en la Anses se sumó también este viernes la noticia de que se recortaron más de 90 puestos administrativos en el Conicet, organismo especializado en la investigación científica. La seccional de ATE publicó en sus redes sociales una nota que le remitió el presidente del Conicet, Daniel Salamone, al gerente de Recursos Humanos, Alberto Arleo, con una nómina del personal “cuyos contratos no serán renovados a partir del mes de abril próximo”.

El gremio hace también responsable del ajuste al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y al secretario de Ciencia y Tecnología, Alejandro Cosentino. “Informamos a las autoridades que llevaron a cabo la decisión de despedir trabajadoras y trabajadores que la obediencia debida no solo les hace cómplices sino protagonistas del plan sistemático de destrucción el Estado nacional y de los derechos del pueblo argentino que está llevando a cabo el gobierno de Milei”, expresaron en un comunicado. Para el próximo lunes convocaron a una protesta en la explanada del Polo Científico nacional, ubicado en el barrio porteño de Palermo.

Los despidos de este viernes podrían agravarse la semana próxima, última del mes de marzo, porque la Casa Rosada tiene la firme decisión de no renovar un sinfín de contratos temporales que habían sido renovados por tres meses en diciembre, cuando comenzó la gestión libertaria. Ese universo de contratados eventuales en el Estado alcanza a unas 70.000 personas, y fuentes de ATE confiaron a elDiarioAR que la intención de Milei es no renovar el 31 de marzo cerca de 20.000 convenios. “Son 70 mil puestos de trabajo los que están en riesgo. Un tercio de esos no se van a renovar”, recogió este medio.

