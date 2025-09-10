Milei presentará el Presupuesto 2026 pero sin ir al Congreso como el año pasado

El presidente Javier Milei hablará en Cadena Nacional el próximo lunes 15 de septiembre a las 21, en lo que será un mensaje clave en el marco de la presentación del Presupuesto 2026. Así lo confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de su cuenta de X (ex Twitter).

“El próximo lunes 15 de Septiembre a las 21 horas el Presidente de la Nación hablará en Cadena Nacional en el marco de la presentación del Presupuesto 2026”, escribió Adorni de forma escueta y concluyente: “Fin”.

El anuncio llega en un momento de definiciones económicas y políticas para el Gobierno. La presentación del Presupuesto 2026 busca delinear la hoja de ruta fiscal y las prioridades de la administración en el próximo ejercicio, aunque hace dos años que el país no cuenta con presupuesto: en 2024 prorrogó el último de Alberto Fernández y lo mismo hizo para este año en curso, tras fracasar la estrategia de establacer el déficit cero por ley.

El año pasado Milei presentó él mismo el presupuesto en el recinto de la Cámara de Diputados ante legisladores e invitados especiales. Ahora, a pocos días de la aplastante derrota en la provincia de Buenos Aires, buscó otra estrategia para no quedar expuesto.

Fuentes parlamentarias confirmaron a elDiarioAR que Milei no irá al Congreso, sino que la cadena nacional sería un mensaje desde la Casa Rosada.

MC