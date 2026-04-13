Milei publicó un video al estilo “Supercampeones”, en modo Maradona y repleto de autoelogios: “Genio de la libertad mundial”

El presidente Javier Milei busca retomar la iniciativa perdida tras los escándalos que envuelven al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, como un capítulo más de las investigaciones que involucran a funcionarios del Gobierno por supuesta corrupción (causas ANDIS, $LIBRA o créditos del Banco Nación) y, para eso, recurrió este domingo a sus redes sociales para compartir un video animado que lo tiene como protagonista solitario de un imaginario partido de fútbol frente a un ejército de “kukas”, “barrabravas” y “delincuentes” en el que derrota a la inflación, al déficit, a los “ñoquis del Estado”, a los “gerentes de la pobreza” y al narcotráfico, entre una larga enumeración de datos y rivales. Él solo, sin equipo y aplaudido por Donald Trump en la tribuna. Recién al final del clip aparecen junto a él Luis Caputo, Karina Milei y Federico Sturzenegger.

En modo “ganador”, un Milei con la camiseta de la Selección Argentina de fútbol enfrenta primero a un equipo de cucarachas y lo saca de la cancha y luego enfrenta a otros “rivales” mientras se van enumerando los logros del Gobierno, principalmente en materia económica y de achique del Estado. Por supuesto, no solo hace goles, sino que también ataja, gambetea y pelea cuerpo a cuerpo contra todos.

El dibujo se acompaña con un relato que adapta varias frases emblemáticas de profesionales del periodismo deportivo donde se destaca “el genio de la libertad mundial”, emulando aquella frase que inmortalizara Victor Hugo Morales al inicio del gol de Diego Armando Maradona a los ingleses en la Copa del Mundo de la FIFA México 86: “Arranca el genio del fútbol mundial”.

Con información de agencias.

IG