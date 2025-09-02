Milei se queda sin reencuentro con Fátima Flórez pero sigue en pie la reunión con “el rey de los bonos basura”

En medio del escándalo por los audios filtrados y censurados sobre presuntas coimas en el Gobierno, el presidente Javier Milei decidió suspender su viaje a Las Vegas donde fue anunciado como estrella invitada al show que allí esta dando su expareja, Fátima Florez.

“Regreso triunfal de la imitadora #1 de América. ¡Viene Milei!”. Con esas consignas se había promocionado el espectáculo de Fátima Florez, al que ahora no asistirá el Presidente según confirmaron a elDiarioAR fuentes del Gobierno.

Milei tenía previsto, además de encontrarse con su expareja, mantener encuentros con directivos de cadenas hoteleras. En medio del escándalo que atraviesan los Milei por las denuncias de corrupción en la agencia de discapacidad y el PAMI, en el Ejecutivo consideraron dejar para otro momento la visita a la ciudad de Nevada.

Lo que sí sigue en pie es el viaje a Los Angeles. A días de la elección bonaerense el Presidente viajará mañana por la noche hacia los Estados Unidos donde sí tiene agendadas reuniones con empresarios norteamericanos, sobre todo financistas especuladores y ligados al sector turístico. Allí, asistirá a un encuentro en el Instituto Milken, invitado por el economista que creó esa entidad, Michael Milken. Trascendió que no disertará frente a la platea de hombres de negocios sino que mantendrá reuniones por separado.

Michael Milken es mundialmente conocido como “el rey de los bonos basura”: fue sentenciado a 10 años de prisión. En los 80 el empresario se declaró culpable de cargos relacionados al fraude, manipulación de precios y evasión de impuestos y fue sentenciado a una década de prisión. Fue beneficiado con un indulto firmado por Donald Trump en su primer mandato.

Así Milei retomará su agenda de viajes ya que no salía del país desde hace tres meses. La semana siguiente volverá a tomar un avión para viajar a España, otro de sus destinos preferidos, donde previsto una reunión con Pablo Abascal, de Vox.

De esta manera, el Presidente no estará el jueves en el país donde todos los cálculos indican que el Senado volverá a asestarle un golpe legislativo con una nueva ratificación de la ley de emergencia en discapacidad.