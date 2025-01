Milei suma un intendente del PRO y empieza el éxodo en el partido de Macri: Diego Valenzuela, a las Fuerzas del Cielo

Comenzó la sangría de dirigentes del PRO. En medio del tira y afloje entre Mauricio Macri y Javier Milei por la consolidación de un acuerdo electoral, el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, decidió adelantarse a las negociaciones e hizo su pase a las Fuerzas del Cielo. Valenzuela, que conoce a Milei de sus tiempos cuando estudiaban juntos en la Universidad de Belgrano, se convierte así en uno de los primeros intendentes oficales de La Libertad Avanza.

“Alea iacta est”. Con esta frase del latín, que significa “La suerte está echada” en castellano, Valenzuela anunció su desembarco oficial a las filas de LLA. El anuncio no fue una sorpresa: el intendente bonaerense viene trabajando junto al operador del mileísmo en la Provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, desde hace meses, ayudando a construir un armado libertario en el distrito que gobierna Axel Kicillof, una de las figuras fuertes del peronismo y de la oposición en general. Valenzuela había sido, incluso, quien había impulsado junto a Patricia Bullrich la ruptura del bloque PRO en la Legislatura bonaerense, apostando a conformar un nuevo espacio —llamado “PRO Libertad”— que respondiera a las directivas del Ejecutivo Nacional.

Este bloque, creado a finales de mayo, sería la primera experiencia concreta de la fusión del PRO con LLA, en línea con la postura interna que Bullrich y Valenzuela vienen sosteniendo en el partido hace meses. Su creación, además, funcionaría como un anticipo de la disputa de los “acuerdistas” con Mauricio Macri, quien ya entonces hacía equilibrio entre la autonomía del partido y el apoyo al Gobierno nacional. La fractura, entonces, había sido una respuesta directa al vaciamiento que Macri había impulsado en el consejo directivo del PRO bonaerense para desplazar a la senadora provincial Daniela Reich, esposa de Valenzuela y quien, luego, encabezaría la ruptura del bloque.

A través de un comunicado, que publicó al mediodía, Valenzuela explicó que se sumaba al proyecto de LLA para “consolidar el cambio y dejar atrás el populismo, la inflación, los piquetes y la desesperanza”. “Los argentinos han elegido un rumbo que trasciende partidos y personas, un cambio que transforma al país, la economía y sus vidas”, argumentó, y finalizó: “Me sumo a este proyecto con el compromiso de aportar mi experiencia con una gestión cercana a la gente y a las empresas, para transformar definitivamente la Provincia de Buenos Aires y alinearla con el cambio nacional”.

Milei, desde su cuenta de Twitter, no tardó en celebrar su traspaso: “Bienvenido Diego Valenzuela a La Libertad Avanza para continuar yendo hasta el fondo con las ideas de la libertad...!!!”.

La sangría PRO

En el PRO tomaron la noticia con ironía: ninguno podía decir que le sorprendiera el traspaso de Valenzuela. El titular de la Asamblea Nacional del PRO, Martín Yeza, sería uno de los primeros en salir a cuestionarlo en público. “Es lo que hace el poder. El poder genera que, entre personas que tenemos algún tipo de afecto o una historia común, de repente empiezan a pasar estas cosas y la verdad que no está bueno. Si bien Diego es intendente y fue un gran gestor, en lo humano son actitudes que al final del camino no son del todo sanas. Si esto es realmente así, no termina de quedar claro el distanciamiento”, manifestó en diálogo con Radio Rivadavia.

El salto de Valenzuela, saben en el PRO, lo posiciona como un candidato fuerte para competir para la gobernación de la Provincia de Buenos Aires. Aunque tendrá que disputar el lugar contra otros dos dirigentes: José Luis Espert, uno de los nombres fuertes de Milei en la Provincia, y Diego Santilli, diputado del PRO que amaga hace meses con hacer lo mismo que hizo Valenzuela y hacer el pase a las Fuerzas del Cielo.

Pero por fuera de las especulaciones personales, en el partido amarillo admiten que la partida de Valenzuela significó un golpe de efecto en el contexto de las negociaciones con LLA. En medio del operativo pesca de Santiago Caputo sobre los pesos pesados del PRO, la salida del intendente de Tres de Febrero no hace si no acelerar un proceso que, una vez que comience, podría dejar a Mauricio Macri sin dirigentes propios. Y es que Valenzuela es solo el primero: Santilli está en la mira, pero no es el único. Cristian Ritondo, Silvia Lospennato, Guillermo Montenegro y más.

La lista es larga y, a medida que Macri dilata su decisión de acordar con Milei, la lista se alarga aún más. “Macri está errático y ya cualquiera se le anima. Se va a quedar sin dirigentes”, señala un dirigente del PRO, y remata: “El Rey está desnudo y todavía no lo sabe”.

MC/JJD