Milman se presentó en la Justicia para dar su versión en relación al atentado contra Cristina Fernández de Kirchner

El diputado del PRO Gerardo Milman se presentó este miércoles de manera espontánea para declarar en la causa que investiga el intento de asesinato de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y dio su versión respecto de por qué piensa que buscan incriminarlo como supuesto “autor intelectual” del atentado ocurrido el 1 de septiembre de 2022.

Milman llegó a Comodoro Py 2002 poco antes de las 10 e ingresó al juzgado de María Eugenia Capuchetti para exponer lo que definió como una “cronología de hechos vinculados a lo ocurrido” que la magistrada “no conoce”, explicó a la prensa poco antes de comenzar a declarar.

El legislador considera que buscan incriminarlo al atribuirle haber dicho la frase “cuando la maten voy a estar en la costa”.

“Sólo poniendo la cronología de los hechos que sucedieron aquellos días uno puede ir a buscar si existió un autor intelectual. Si existió o no es responsabilidad de la búsqueda de la Justicia”, señaló Milman, que este martes había hecho circular la versión de que denunciaría a la expresidenta por “autoatentado”, aunque no lo hizo.

El legislador anticipó que “puede haber más medidas de prueba, siempre se puede hacer alguna más, y estoy dispuesto porque yo me autoimputé. Vine solo al juzgado a través de mis abogados a presentarme para que me investigaran y ahora, otra vez, me presento por voluntad propia”.

Milman quedó involucrado en la investigación por el intento de asesinato de Fernández de Kirchner cuando el asesor Jorge Abello declaró que el 30 de agosto de 2022 escuchó a Milman en el bar Casablanca, frente al Congreso, decir a dos asesoras, Carolina Mónaco e Ivana Bohdziewicz, la frase “cuando la maten voy a estar en la costa”.

Ambas negaron haber escuchado esa frase al ser citadas a declarar y la investigación sigue desde entonces en el juzgado de Capuchetti, pese a que la parte del caso con los detenidos como autores materiales, Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo, ya se envió a juicio y los tres son juzgados en un debate oral que entrará en la etapa final de alegatos desde el 13 de agosto próximo.

