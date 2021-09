Alineados con Alberto, los movimientos sociales marchan a la Plaza: "Tenemos que dar soluciones, no presentar renuncias"

La crisis en el Gobierno provocada por la masivas renuncias de los ministros que responden a Cristina Fernández es tomada por los movimientos sociales cercanos al oficialismo como “un enfrentamiento de dirigentes” y señalan a esos altos funcionarios como “alejados de la agenda que necesitan los votantes del Frente de Todos” castigados por la crisis económica y la pandemia. Por eso el Movimiento Evita, Barrios de Pie, la CCC y otros grupos convocan para mañana a las 15 a Plaza de Mayo con consignas como "Por la unidad en el FdT. ¡Fuerza, Alberto!". "Me parece que no es sensato. ¿Está mal que alguien quiera renunciar? No, pero plantealo en un marco de racionalidad y sensatez. Nosotros tenemos que dar soluciones, no presentar renuncias”, explicó el dirigente del movimiento Evita, Fernando Chino Navarro, en una conversación por la tarde con el programa Pasaron Cosas de Radio con Vos. “Los grandes hombres aparecen en los grandes triunfos y en las grandes derrotas. Hay que dar vuelta la página y seguir”, dijo Navarro y luego agregó: “Somos una coalición que nació en base a una necesidad de frenar a Macri y de poner en pie a un país devastado. Tenemos diferencias pero también objetivos en común, que tienen que prevalecer”.

Un rato después, el Movimiento Evita sacó un comunicado de apoyo al presidente. "Desde el Movimiento Evita, en toda su extensión territorial y federal, expresamos nuestro apoyo contundente al presidente de la Nación Argentina, compañero Alberto Fernández. Creemos que el mensaje autocrítico, conciliador y racional expresado por el presidente el domingo pasado, es la dirección correcta que debemos tomar para escuchar las demandas de nuestro pueblo. Creemos que la discordia poco ayuda a la reconstrucción de un país que está atravesando una de las peores crisis de nuestra historia", publicó la organización en todas sus redes sociales.

También Daniel Menéndez, de Barrios de Pie, sostiene que “no es un problema de nombres sino de política”. “Los que nos votaban están tan apáticos que ni siquiera fueron a votar. No creo que nuestros votos se hayan ido a otro lado sino que están muy desencantados”, señaló. “Lo de las renuncias no me parece la manera de dirimir las diferencias, pero creo que no es la cuestión de fondo. Es una pelea de dirigentes alejada de la agenda de la gente. La gente no sabe los nombres de los ministros. Lo importante es dejar esas cuestiones de lado y arrancar con la reactivación y frenar la inflación. Esas son las preocupaciones que tenemos que tener”, sostuvo Menéndez.

En conversaciones fuera de micrófono, varios de los dirigentes de estas organizaciones cuentan que vieron venir lo que sucedió el domingo de elecciones. Ellos son los que recorren el territorio y sentían el descontento entre la militancia y la gente de los barrios. “El resultado no fue sorprendente, la sorpresa hubiera sido una buena elección, pero nos dejamos entusiasmar con las encuestas. En el fondo, creo que quisimos creerlas”, explica un dirigente consultado. “Venimos escuchando un discurso de un país que está saliendo adelante pero eso no se ve en la realidad de la gente. Alberto confía mucho en su entorno, que no tiene conocimiento de lo que le pasa a los que nos votan”, suma otro dirigente.

En cambio el dirigente de la CTEP, Juan Grabois, muy cercano a Cristina, sostuvo que eran necesarias las modificaciones después de la derrota electoral. "Yo creo que sin cambios en este momento no hay futuro. Felicito a quienes ponen su renuncia a disposición del Presidente, tampoco están haciendo una denuncia irrevocable. Muchos compañeros militantes del Frente de Todos que lo fundamos, que peleamos cambiar el gobierno macrista por esta coalición, consideramos que son necesarios cambios muy fuertes de políticas de privilegios, prioridades y de personas también. Si hay un reconocimiento de que se han cometido errores, eso tiene que tener consecuencias visibles para el pueblo". “El Gabinete como cuerpo no funciona y alguna cabeza tiene que rodar”, dijo al programa Pasaron Cosas, el referente del Frente Patria Grande y del Movimiento de Trabajadores Excluidos.

Varios de estos sectores aseguran haberle transmitido a funcionarios nacionales y provinciales la crítica situación que se vive en el sur de la Capital y el conurbano, pero dicen que las respuestas no fueron las que esperaban. “Nos decían que el repunte económico estaba llegando. Pero no podés pensar la economía en función de los números de la industria. Están las PyMES y la economía popular, con ellos tenés que trabajar, por la importancia que tienen en las clases más perjudicadas”, señala un dirigente cercano al Ministerio de Desarrollo Social, pero también muy crítico.

El secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, Emilio Pérsico, se refirió a la situación social y a la dura derrota del domingo. “Veníamos diciendo que estábamos al borde de un abismo, salimos de la pandemia y hoy estamos al borde de un abismo social en la Argentina”, indicó el funcionario y añadió: “Veníamos planteando que la situación social era muy difícil, que nos habían dejado una situación muy difícil en el Gobierno anterior, y la pandemia fue un mazazo”.

AM