Nayib Bukele en el Congreso: “La situación de Argentina no es ni cerca a la que vivimos nosotros”

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, visitó hoy el Congreso de la Nación donde fue recibido por Victoria Villarruel y Martín Menem, presidentes de la Cámara alta y la baja, respectivamente.

Bukele mantuvo una reunión con Villarruel que después se amplió para incluir a senadores de diferentes bloques.

Según precisó la vicepresidenta, en la reunión consultó al jefe de Estado sobre cómo implementaron el Bitcoin como moneda nacional, en lo que fue una “conversación muy amena y llana”, indicó Villarruel posteriormente.

En el encuentro con los senadores, se habló de seguridad, sobre todo, del fenómeno de las pandillas conocidas como “maras” que afecta a El Salvador y que tanto dio que hablar en todo el mundo. Fue consultado por el plan que desarrolló bajo su primer mandato, que redujo la violencia en su país.

“El problema era que el Estado tiene más responsabilidades que los delincuentes. Había 70 mil pandilleros y nosotros teníamos 70 mil efectivos. Calculábamos que ellos podían emprender un ataque y podían matar a uno por día”, inició Bukele ante la consulta de Villarruel.

“Tuvimos que actuar rápido, decidido y darle todo el respaldo legal a la Policía y al Ejército para poder hacer su trabajo”, explicó Bukele y añadió que utilizaron “el estado de excepción”, una herramienta de la constitución salvadoreña, para hacer frente a la situación.

Para ello, destacó, “tuvimos el apoyo de la Corte Suprema, de la Fiscalía, del Congreso, de la gente, de la Policía”.

Luego se refirió a la situación de Argentina. “La situación de Argentina no es ni cerca a la que vivimos nosotros. Es uno de los países más seguros de Latinoamérica. Lo que sucede es que todo es relativo. Lo que nosotros entendemos es que ustedes tienen un problema por resolver, como es Rosario”, afirmó, en alusión a la presencia de bandas de narcotraficantes en esa ciudad santafesina.

También comparó la lucha contra la inseguridad con un tratamiento contra el cáncer. “Si usted tiene un cáncer grande, con metástasis, pero es curable, necesitamos hacer varias cirugías, aplicar radioterapia, quimioterapia. Va a salir maltratado, pero se va a ir recuperando. Yo me someto a esa terapia”, señaló.

Añadió que no cree en la reinserción. “El que ya es delincuente, el que ya violó, el que ya mató, el que ya cortó tres cabezas, es difícil que se vaya a reinsertar, y si se reinserta no me la jugaría a dejarlo en la calle”, afirmó.

Después de la visita al Senado, el mandatario salvadoreño se dirigió a Diputados, donde fue recibido por el presidente de la Cámara, Martín Menem.

Tras su paso por el Congreso, Bukele caminó unas cuadras hasta el Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema, donde fue recibido por los miembros del alto tribunal.

La tarde del lunes el presidente salvadoreño se reunió con Javier Milei en la Casa Rosada.

