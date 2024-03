El oficialismo cambió de opinión: no citará a Caputo ni a Posse hasta que no se traten los DNU de Alberto Fernández y de Macri

La Libertad Avanza retrocede. La semana pasada, como anticipó elDiarioAR, se había comprometido a citar al ministro de Economía, Luis Caputo, y al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, a la comisión bicameral de Trámite Legislativo, que es la encargada de aprobar o rechazar los decretos presidenciales, justamente para que expliquen los alcances del DNU 70/2023, dictado por el presidente Javier Milei. Pero ahora no lo van a hacer: decidieron que no invitarán a ambos funcionarios hasta tanto se trate un centenar de decretos dictados —en su mayoría— por Alberto Fernández (Frente de Todos) y —otros pocos— por Mauricio Macri (Cambiemos).

El funcionario enlace del Gobierno con el Congreso, Omar de Marchi, fue el encargado de hacerlo público: “El presidente de la bicameral de Trámite Legislativo (el senador riojano Juan Carlos Pagotto) postergó invitaciones a funcionarios del Poder Ejecutivo hasta que definan un nuevo cronograma de trabajo, que incluya invitaciones a exfuncionarios para el explicar los DNU de Alberto Fernández⁩ aún no aprobados (son 108)”, publicó en Twitter.

Se trata de una maniobra dilatoria para que el DNU desregulador dictado por Milei el 20 de diciembre no sufra ningún pronunciamiento del Congreso, por más que el dictamen de la bicameral no es vinculante y los decretos solamente pierden vigencia una vez que son rechazados por los plenos de ambas cámaras.

Un rechazo al DNU por parte de la bicameral significaría —aunque no pierda vigencia— una derrota política y un anticipo de lo que pueda ocurrir después en los recintos y también en la Justicia, donde algunos tribunales ya suspendieron la vigencia de algunos artículos del instrumento. Entre ellos, nada menos que los referidos a la reforma laboral.

La decisión de postergar la visita de Caputo y Posse se confirmó el miércoles, cuando el diputado macrista Hernán Lombardi —vicepresidente de la bicameral— y los senadores Juan Carlos Romero, Luis Juez (PRO) y Victor Zimmermann (UCR), más el diputado Francisco Monti (UCR), aliados del oficialismo, le enviaron una nota al presidente de la bicameral, Pagotto, pidiendo que “se incluyan en el temario de la reunión” de este jueves “los más de 100 decretos de necesidad y urgencia que se encuentran pendientes de tratamiento”. Pagotto, entonces, postergó las invitaciones de ambos funcionarios.

La decisión provocaba esta tarde una catarata de quejas de la oposición. Los seis integrantes de Unión por la Patria dentro de la comisión (que integran 8 senadores y 8 diputados) informaron que presentarían hoy mismo los fundamentos del rechazo al DNU 70/2023. A su turno, el diputado Nicolás Massot, representante del variopinto bloque Hacemos Coalición Federal.

Inmediatamente después, el diputado Nicolás Massot, representante del variopinto bloque Hacemos Coalición Federal —considerado parte de la oposición dialoguista— cuestionó a Pagotto por no cumplir el mandato de la comisión de invitar a los funcionarios y presentó una moción de orden para que el martes próximo al mediodía se repita “la citación a la misma nómina de funcionarios, sin ningún bemol” y que sean los martes el día de la semana en que la comisión se aboque a tratar el DNU de Milei “por ser el único que cuenta con un pedido de sesión especial en la Cámara de Senadores” y, a su vez, que sean los jueves el día dedicado a tratar el resto de los DNU que aún no han sido tratados.

Massot se preguntó “de qué necesidad y urgencia estamos hablando” si se van a tratar decretos de Alberto Fernández y de Macri.

Sobre el final del encuentro, Lombardi cuestionó a Unión por la Patria por insistir en la presencia de funcionarios de Milei cuando durante el gobierno del Frente de Todos los funcionarios de aquella administración no concurrieron a dicha comisión a explicar los decretos. “Comparto el criterio de que los funcionarios tienen que venir, tienen que explicar. Pero nunca en la gestión de Alberto Fernández vino ningún funcionario. Jamás. Entonces, ¿cómo se rasgan las vestiduras? ¿Saben por qué no vinieron a la comisión bicameral? Porque no se reunió, no la reunían, muchachos”, protestó.

El diputado del PRO sostuvo que para el oficialismo la forma de analizar los DNU debe ser cronológica y que eso no significa “ninguna cuestión dilatoria”.

Noticia en desarrollo.

JJD