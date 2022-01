Carlos y Santiago Blaquier, miembros de una de las familias más ricas del país, utilizaron firmas offshore para invertir en finanzas y empresas de pesca deportiva en el Caribe

Los hermanos Carlos Herminio “Charlie” y Santiago Blaquier, integrantes de una de las familias más ricas de Argentina y accionistas de la compañía Ledesma, figuran en la filtración Pandora Papers con sociedades en paraísos fiscales constituidas para inversiones financieras y pesca deportiva, según los documentos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y analizados por elDiarioAR, y la información aportada por ambos empresarios ante la consulta de este medio. Ambos empresarios sostuvieron que declararon sus sociedades offshore ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Los Blaquier ocuparon el puesto 24 del ranking de los más ricos de 2020 que elabora la revista Forbes. El pater familias Carlos Pedro Blaquier tuvo cinco hijos con Nelly Arrieta de Blaquier, quien murió a finales de 2020. La fortuna familiar asciende a US$490 millones, según la publicación. Carlos, conocido como “Charlie”, y Santiago son dos de sus hijos y accionistas del ingenio Ledesma, una de las compañías más emblemáticas de la historia argentina por su marca de azúcar y por las acusaciones de haber colaborado con la desaparición de trabajadores azucareros y militantes políticos la Noche del Apagón en Jujuy, durante la última dictadura militar.

El mayor, Carlos Herminio, actual chairman de Ledesma y director de la Sociedad Rural Argentina entre 2000 y 2012, figura en distintos documentos como beneficiario final de la offshore Yamary Business Ltd., radicada el 1° de febrero de 2014 en Islas Vírgenes Británicas, un archipiélago del Caribe, de acuerdo con los archivos internos del estudio Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal).

Carlos Herminio Blaquier no figura en los documentos públicos de la sociedad. La accionista de Yamary Business Ltd. es otra compañía offshore: EDG Group Ltd, una “trust company complex” con domicilio en Majuro, en la república de las Islas Marshall. La conexión de Charlie Blaquier con esta compañía surge de un archivo interno de Alcogal en formato excel que lo identifica como “beneficiario final”. Es decir, el verdadero dueño de la firma.

El 15 de abril de 2014, Alcogal registró en un documento privado que el objetivo de la sociedad era operar como “holding” de “activos privados” de Blaquier en Suiza. Los registros y documentos de la sociedad se remitieron a la calle Lommenstrasse 20 en Zurich, Suiza.

“Tengo la totalidad del capital social de (la compañía) de manera directa”, respondió Carlos Herminio ante la consulta de elDiarioAR, y agregó que el único activo de la compañía es “una cuenta bancaria en el exterior con posiciones financieras de diversa magnitud y composición”. “Dicha sociedad y su valor patrimonial se encuentran declarados ante la AFIP, tributando el impuesto a los bienes personales sobre el valor patrimonial al cierre de cada período fiscal”, afirmó el empresario.

Yamary Business se encuentra activa, aseguró el chairman de Ledesma y sostuvo que paga impuesto a las ganancias por las rentas percibidas por esta offshore desde que así lo impuso la AFIP con la reforma tributaria de 2018, cuando el fisco impuso que los contribuyentes argentinos pagaran este tributo por sus sociedades radicadas en el extranjero.

elDiarioAR había solicitado a los Blaquier, como en todos los casos analizados en Pandora Papers, acceso o vista a las declaraciones juradas de ambos empresarios pero el pedido no fue concedido hasta el momento. De los 45 casos publicados hasta el momento por este medio, sólo seis de los consultados habían accedido a mostrar extractos de sus declaraciones fiscales ante la AFIP.

Inversiones en el Caribe y Brasil

Santiago Blaquier figura en registros internos del bufete panameño Alcogal vinculado a ocho compañías offshore. “Poseo una participación accionaria en Fishing Lodges, compañía holding que controla directa o indirectamente a las sociedades mencionadas en la requisitoria, las cuales revisten el carácter de operativas en el negocio de la pesca deportiva en el Caribe”, explicó el empresario.

El director de Ledesma tiene el 40% de esta offshore, Fishing Lodge, según uno de los documentos que surgen de Pandora Papers. Además, está registrado en documentos de uso interno del bufete panameño como beneficiario final de seis compañías de Islas Vírgenes Británicas a partir de 2002 y hasta al menos 2016: Brahmbari Holdings Inc.; Caribean Lodges Limited; Fly Fishing Sales and Marketing Limited; Global Fishing Investments; Silver Stream Ventures; y Sunbird International Holdings Inc.

También figura accionista de Forbes Holdings pero informó que fue disuelta en 2017 sin haber llevado adelante “ninguna de las operaciones previstas al tiempo de su constitución”.

Si bien el capital social de Fishing Lodge sería de más de US$22 millones, los activos a julio de 2016 eran de poco más de US$2,5 millones y el porcentaje que le correspondía a Blaquier era de poco más de un millón de dólares, según uno de los documentos analizados.

“Mi participación en el holding mencionada se encuentra expuesta en mi patrimonio que anualmente se informa a la AFIP. Contribuyo con el erario público a través del impuesto a los bienes personales, por el valor patrimonial al cierre de cada periodo fiscal, y a su vez, en su caso, por las rentas -dividendos- que pueda distribuir la sociedad tributando el pertinente impuesto a las ganancias”, dijo ante la consulta.

“Las sociedades operativas ya mencionadas poseen cuentas bancarias en el exterior para atender el giro comercial que se deriva de su actividad específica”, agregó sobre la consulta acerca de los bienes y cuentas a nombre de las offshore.

Santiago Blaquier incursionó en otro negocio: las filiales argentina y brasileña de Quintessentially, una empresa británica dedicada a organizar desde viajes y fiestas privadas hasta inversiones inmobiliarias y educativas para clientes selectos.

A través de Global Fishing Investments, el empresario figura con el 7% de Qlatam LLC, una sociedad radicada en Delaware, una jurisdicción en territorio estadounidense identificada por expertos de Oxfam y otras organizaciones como paraíso fiscal.

En Brasil y Argentina, Quintessentially está a cargo del empresario Hernán De Laurente, dueño del 50% de Qlatam LLC y socio de Marcelo Tinelli en la bodega Lorenzo de Agrelo, en Mendoza, según los documentos.

Los managers de Qlatam son abogados de Alcogal que aparecen en cientos de sociedades creadas por el estudio para sus clientes. En 2017, firmaron un documento titulado “Sinceramiento fiscal”, que detallaba el patrimonio de la compañía y deja constancia de que al 22 de julio de 2016, Santiago Blaquier mantenía una participación accionaria del 7% del capital social. “La presente certificación se extiende a los efectos de ser presentada ante quien corresponda bajo el Régimen de Sinceramiento Fiscal sancionado en la República Argentina”, dice el documento, que también detalla información de otros socios.

Los managers declararon que la compañía sólo tiene una cuenta con US$3.718 en el banco internacional de Santa Lucía, otro paraíso fiscal del Caribe; y el 45% de una compañía de Brasil valuado en US$2.471 (Q.Brazil Serviços de Representação e Produção de Eventos Em Geral Ltda.).

Una fuente cercana a De Laurente dijo a elDiarioAR que Qlatam no llegó a operar y que no recordaba que la compañía haya ingresado al blanqueo de 2016. Sin embargo, Blaquier explicó que la compañía “QLatam brinda directa o indirectamente a través de franquicias, servicios de conserjería de alto nivel a viajeros y/o clientes que así lo solicitasen” y sobre el capítulo impositivo, dijo: “Valen para esta sociedad las mismas consideraciones de índole tributaria” que en los otros casos explicados.

"Alcogal se adhiere a todos los requisitos legales en la prestación de servicios corporativos y de formación de empresas, en pleno cumplimiento de todos los requisitos aplicables en todas las jurisdicciones en las que operamos", dijo la firma ante la consulta de ICIJ.

Imperio de caña

En junio de 2015, la revista Clase Ejecutiva, de El Cronista, entrevistó a “Charlie” y Santiago Blaquier, quienes relataron cómo fueron asumiendo el control del imperio familiar ante la salida de su padre y el cambio generacional.

El mayor de los dos hermanos contó que asumió como gerente general de Ledesma, la empresa de su familia “estaba con serios problemas de rentabilidad”. “Entonces yo le hago una propuesta a papá, le presento una carpeta, que básicamente había que despedir 3.200 personas. Papá se la llevó un fin de semana, la miró y me dijo: ‘Mirá, yo estoy de acuerdo, esto te va a generar muchos problemas. Pero si vos estás de acuerdo en bancarte esto, avanzá”.

“Algo que papá nos inculcó mucho fue la importancia social de Ledesma en la comunidad. Cuando papá se hace cargo de la presidencia en el 70, en el pueblo Ledesma, las calles eran (de la empresa) Ledesma, la panadería de Ledesma, la proveeduría de Ledesma, el cementerio de Ledesma, los hospitales de Ledesma. Y papá dijo: ‘Yo tengo que romper con este feudo. Donó todo. Herminio Arrieta -su suegro, ex propietario del ingenio y conductor del partido conservador local de Jujuy- decía: ‘Lo que pasa Carlos es que vos sos un poco zurdo’”.

Con epicentro en la provincia de Jujuy, Ledesma utiliza la caña de azúcar en la mayoría de sus productos: desde azúcar y papel hasta alcohol, bioetanol y energía. También tiene producción de cítricos, carne y cereales a través de La Biznaga, según informa en su sitio web oficial.

En la provincia de Jujuy tiene unas 40 mil hectáreas de caña y emplea a 7.000 personas. El padre de Carlos Herminio y Santiago, Carlos Pedro Blaquier, fue desde los años 70 el líder de la compañía, hasta que sus hijos asumieron el control en los últimos años. “El resultado del ejercicio cerrado en mayo de 2019 arrojó un resultado positivo de $277 millones”, informó Forbes en 2020.

Carlos Herminio encabeza el directorio de la compañía como presidente o charman y Santiago es uno de los directores junto a Alejandro, Ignacio y Juan Ignacio Pereyra Iraola. Carlos Blaquier cedió sus acciones a sus hijos, confirmó una fuente de la compañía.

Blaquier padre está procesado en dos causas por presuntos crímenes de lesa humanidad. El empresario rechazó las acusaciones. Ambos expedientes fueron elevados a juicio oral pero los debates aún no comenzaron. El tribunal debe analizar un informe del Cuerpo Médico Forense, que depende de la Corte Suprema, que sostiene que por su estado de salud mental, Blaquier padre no podría ser juzgado.

