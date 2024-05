Pese a la imagen de normalidad, el Gobierno sigue de cerca el minuto a minuto del paro

Con el debate de la ley Bases en el foco de todas las miradas, Javier Milei enfrenta este jueves el segundo paro general convocado por la CGT contra su gobierno en los cinco meses que lleva al frente de la gestión. Con la estrategia explícita de deslegitimar el reclamo, que tiene como motivo principal el rumbo del programa económico libertario, en Casa Rosada acusan a las centrales sindicales que adhirieron a la protesta de querer sacar un rédito político y relativizan los efectos de la medida en la opinión pública, en medio de un clima de fuerte incertidumbre alrededor de lo que pueda suceder con su mega-proyecto de reformas en el Senado.

El Gobierno calificó al paro como “un atentado contra la libertad de la gente” y desde temprano intentó dar una imagen de normalidad. Como cada martes y jueves, varios de los ministros se acercaron a Balcarce 50 para la habitual reunión de gabinete. Sin embargo, la convocatoria no contó con asistencia perfecta: llamó la atención la ausencia del propio Milei. El cónclave, que arrancó a las 8.30, fue encabezado una vez más por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de gabinete, Nicolás Posse.

“El Presidente no asiste a todas las reuniones de gabinete y, en esta particular, no asistió porque tenía una agenda de trabajo que no le permitía hacerlo”, justificó el vocero presidencial, Manuel Adorni, sin dar mayores detalles, durante su conferencia matutina. Milei llegó minutos antes de las 11 a la Casa Rosada, desde donde seguirá el minuto a minuto de la jornada.

Cerca de ese horario, quienes también se acercaron a la sede del Gobierno fueron varios de los diputados nacionales del PRO, con Cristian Ritondo a la cabeza. Los integrantes de la bancada amarilla no se cruzaron con el Presidente, pero sí mantuvieron una reunión con Karina Milei y miembros del bloque de La Libertad Avanza con el fin de acercar posiciones y, según pudo saber elDiarioAR, evaluar la posibilidad de que tanto la ley Bases como el paquete fiscal vuelvan a ser tratados por la Cámara Baja si, tal como se especula, ambos proyectos sufren modificaciones por parte del Senado.

“Karina Milei nos agradeció por el acompañamiento a la ley Bases”, declaró Ritondo al salir del encuentro, durante una rueda de prensa. El jefe de bancada aseguró que “si los cambios [en el proyecto] son consensuados con el Gobierno, acompañaremos. Si no, insistiremos con lo que salió en la Cámara de Diputados”. Y destacó la importancia de “intentar tener una agenda en común” con La Libertad Avanza “de acá en adelante”, pese a que descartó la inminencia de un interbloque con el oficialismo. “Por honestidad intelectual, acompañamos lo que nosotros mismos veníamos proponiendo para el Congreso y los cambios en la Argentina, pero nosotros somos del PRO y tenemos nuestra identidad partidaria”, apuntó.

En ese sentido, al ser consultado por una virtual alianza electoral en 2025, Ritondo respondió fue tajante: “Falta mucho”. “Tenemos que pasar todo el 2024, sacar ley Bases, sacar leyes que transforman y darle herramientas al Gobierno”, argumentó, para después agregar: “Me parece que la preocupación de los argentinos no está en las elecciones del año que viene, sino en cómo la Argentina sale adelante”.

Acatamiento

En el oficialismo reconocen que, debido a la adhesión de los gremios de transporte, a más de 6 millones de personas, aunque quieran, se les dificultará llegar este jueves al trabajo. Lo que generó dudas acerca del criterio que aplicará el Gobierno al momento de descontarle el día a los estatales que no asistan a sus puestos laborales. “Va a depender de cada dependencia y de cada autoridad”, indicó Adorni esta mañana, al admitir que “no hay una regla general” para determinar si ese trabajador se encuentra o no en falta. El portavoz también confirmó que sigue abierta la línea 134 para denunciar “extorsiones” y detalló que, desde ayer, se habrían realizado 1982 llamados.

“Desde las 4 de la mañana la Secretaría de Transporte y el Ministerio de Seguridad estamos trabajando para que todo aquel que quiera trabajar lo pueda hacer”, sentenció esta mañana, en declaraciones radiales, la ministra Patricia Bullrich, quien aseguró que “hay muchísimas líneas de colectivos que quieren trabajar”. “Ya hemos visto actos mafiosos: miguelitos, rotura de vidrios de colectivos que quieren trabajar, bloqueos a empresas”, expresó sobre los ataques a colectivos que no adhirieron a la huelga.

Bullrich informó además que las distintas fuerzas de seguridad están trabajando donde ocurrieron hechos extorsivos. “La idea nuestra es que la gente tenga la libertad para trabajar, que ningún mafioso los pueda interrumpir”, afirmó. Y destacó el despliegue de efectivos policiales distribuidos en algunos puntos estratégicos, con el fin de asegurar las condiciones de seguridad para que los colectivos puedan transitar sin problemas. A ese operativo se sumó personal de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

