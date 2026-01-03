El PJ repudia la operación de EEUU en Venezuela, mientras Macri y Bullrich hablan de “un día histórico”

El Partido Justicialista condenó este sábado la operación militar de Estados Unidos en Venezuela y expresó su repudio a la captura del presidente Nicolás Maduro, al advertir que se trata de una acción que “amenaza a toda la región” y viola la Carta de las Naciones Unidas. En contraste, el líder del PRO Mauricio Macri y la senadora libertaria Patricia Bullrich celebraron el hecho y lo definieron como “un día histórico” para América Latina.

A través de un comunicado difundido en la red social X, el PJ sostuvo que los bombardeos estadounidenses constituyen una vulneración de los principios de no intervención y del rechazo al uso de la fuerza. “América Latina es un territorio de paz y soberanía”, expresó el partido, que reclamó una solución pacífica a los conflictos y el respeto del derecho internacional.

La postura del peronismo contrastó de forma directa con los mensajes de celebración difundidos por dirigentes de la oposición. La senadora nacional Patricia Bullrich festejó la captura de Maduro y afirmó que “está llegando la paz y la libertad a Latinoamérica”. En su mensaje, recordó además que la Argentina declaró al denominado Cartel de los Soles como organización terrorista y calificó al régimen venezolano como una “estructura criminal liderada desde el poder”.

En la misma línea se expresó el ex presidente Mauricio Macri, quien celebró la detención del mandatario venezolano y sostuvo que se trata del fin de la impunidad de “un dictador que se creía eterno”. Macri afirmó que durante años denunció a la “dictadura criminal venezolana” y manifestó su expectativa de que el orden democrático se restablezca de inmediato en el país caribeño. “Se inicia una época nueva: Latinoamérica recupera un país secuestrado por una dictadura”, escribió.

Las declaraciones expusieron una fuerte grieta política en la Argentina frente a la situación en Venezuela y al rol de Estados Unidos en la región, con el PJ alineado en una posición de rechazo a la intervención militar y el PRO celebrando el operativo como un punto de inflexión histórico.