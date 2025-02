En plena sesión, el kirchnerismo pidió una comisión para investigar a Ritondo por las propiedades en Miami sin declarar

El debate por el proyecto de Ficha Limpia en la Cámara de Diputados se convirtió en un escenario de tensión y fuertes cruces entre los bloques de Unión por la Patria (UP) y el PRO. El momento más álgido se dio cuando la diputada de UP, Lorena Pokoik, pidió apartarse del reglamento para proponer la creación de una comisión investigadora sobre las denuncias contra Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO. La legisladora basó su solicitud en una revelación de la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR, que vinculó a Ritondo con sociedades offshore y propiedades no declaradas a través de su esposa, Romina Diago.

Durante su intervención, Pokoik fue contundente: “No es contra Ritondo en términos personales. Si no tiene nada que ocultar, debería ser el primero en querer que se lo investigue”, metió el dedo en la llaga la legisladora. Además, cargó contra Javier Milei al señalar que “prometió que iba a ir contra la casta y fue el primero en salir a defender a Cristian Ritondo”. La diputada también cuestionó lo que consideró una “doble vara” de los impulsores de Ficha Limpia: “Dicen ser los paladines de la transparencia, pero nunca están dispuestos a rendir cuentas de cómo se enriquecieron. Son una vergüenza”.

En el bloque PRO las palabras de Pokoik generaron una fuerte reacción. Silvana Giudici calificó el pedido de investigación como un “intento lastimoso de pudrir la sesión”. En tono desafiante, agregó: “Si quieren, voy a proponer que estén en tratamiento las 152 causas por las que están denunciados los miembros del bloque de UP y sus dirigentes”. Ritondo, desde su banca, también respondió: “152 denuncias tienen los diputados de tu bloque”.

La situación escaló a tal punto que el presidente de la Cámara, Martín Menem, intervino para intentar calmar los ánimos. “La llamo al orden, Penacca. Le está faltando el respeto a toda la Argentina y a este recinto”, dijo el dirigente libertario, dirigiéndose a otra diputada de UP.

Quien también intervino fue Alejandro Finocchiaro. El diputado defendió a Ritondo y al bloque PRO: “Quieren que la sesión se caiga. El presidente de mi bloque ha dado las explicaciones pertinentes y las va a dar. Lo más gracioso, si no fuese trágico, es que se está hablando de una denuncia mediática; [Ritondo] no ha sido requerido”. Y remató con una frase despectiva dirigida al bloque de UP: “La monada está excitada. Dejemos que salten, canten, bailen, hagan sus monerías; y luego los que queremos ficha limpia votemos”.

La investigación

El foco de la discusión se centró en la reciente investigación de elDiarioAR, publicada el 8 de diciembre, que reveló un entramado de sociedades offshore vinculadas a Romina Diago, esposa de Ritondo, y propiedades en Estados Unidos valuadas en 2,6 millones de dólares.

Estas propiedades, según la investigación, no figuran en las declaraciones juradas del diputado. Además, señala que Ritondo también aparece mencionado en los Pandora Papers, una filtración internacional que expone la utilización de estructuras financieras opacas.

Diago, abogada de profesión, trabajó en varias dependencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, incluyendo la Auditoría General y el Instituto Superior de Seguridad Pública. Las sociedades offshore a su nombre están registradas en las Islas Vírgenes Británicas y Estados Unidos, y gestionan propiedades en Miami. La investigación fue realizada por la Unidad de Investigación de elDiarioAR junto al Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

A mediados de enero, en una rueda de prensa realizada en el Patio de las Palmeras de la Casa Rosada, Ritondo habló por primera vez del tema y negó todas las acusaciones. “La Justicia todavía no me pidió nada; cuando me requiera, ahí estaré y presentaré todo lo que tenga que presentar. Tengo todo en regla, tanto mi patrimonio personal como el de mi empresa”, aseguró. También destacó el respaldo del presidente Javier Milei, quien lo calificó como un aliado clave: “Hoy está siendo víctima de operaciones justamente por ayudarnos y colaborar”, había dicho Milei, en un gesto que contrastó con la postura que tomó Mauricio Macri.

El patrimonio de Ritondo también fue objeto de escrutinio. De acuerdo con un ranking elaborado por Chequeado, es el diputado más rico de Argentina. En 2023 declaró un total de 1.541 millones de pesos, lo que representó un incremento del 1.709% respecto al año anterior. Su fortuna incluye participaciones en empresas como Emprendimientos Rivadavia SA, Waterford SA, Agrolinks SA y Bull Business SA, pero no menciona ninguna de las propiedades ni sociedades vinculadas a su esposa.

