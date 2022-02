El PRO condiciona el apoyo al acuerdo con el FMI y se diferencia de Morales y los lilitos

El día previo a la reunión de mesa nacional de Juntos por el Cambio, el PRO armó su propio scrum ideológico. La reunión se realizó este miércoles en el salón del anexo C de Diputados. El jefe del bloque macrista, Cristian Ritondo, condujo el encuentro. Asistieron unos 40 diputados amarillos, sobre un total de 50 que integra el bloque macrista. La juntada fue en reacción a las opiniones favorables al acuerdo con el FMI, expresadas por el gobernador jujeño Gerardo Morales y los diputados de la Coalición Cívica. Los macristas interpretaron esas afirmaciones como una marcada de cancha pública.

Los expositores fueron tres economistas: el exministro de Economía de María Eugenia Vidal, Hernán Lacunza; el diputado Luciano Laspina; y el exministro aliancista Ricardo López Murphy. En los sueños presidenciales de Horacio Rodríguez Larreta, Lacunza es su elegido para manejar la economía argentina. Expresidente de la Comisión de Presupuesto, el santafesino Laspinas es otro de los economistas amarillos que está preparando un programa para el 2023. Y López Murphy ocupa una banca de diputados dentro del paraguas de JxC, pero desde el monobloque Republicanos Unidos.

Los tres coincidieron en el trazo grueso de su mensaje: el default es la peor opción posible. Pero a la vez pidieron esperar a ver la letra chica del proyecto de arreglo con el Fondo. Cada uno además tuvo enfoques específicos. Lacunza fue el más escéptico respecto al cumplimiento de las metas fiscales negociadas por el ministro Martín Guzmán para este año. López Murphy desplegó su obsesión. Aseguró que el acuerdo pone la carga del ajuste en el sector privado y no en el público.

“Obviamente es preferible el acuerdo al default. Pero si el gobierno no está unificado, no tiene una personería clara, tampoco va a poder implementar plan”, comenta Luciano Laspina ante elDiarioAr. A la salida del encuentro, el diputado reclama que “primero el oficialismo unifique personería, decida si van a dar quórum todos o no, y finalmente presente el proyecto. Ahí tomaremos posición. Anticiparnos no tiene sentido”.

Nuestro país merece que los representantes del Congreso seamos serios y responsables. Hoy con @LaspinaL y @hernanlacunza analizamos el acuerdo con el FMI. Trabajaremos para resolver los temas que preocupan a nuestros compatriotas. pic.twitter.com/GV1l5jtcJ4 — Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) 9 de febrero de 2022

Lacunza a su vez subrayó que “por ahora se evitó el default, lo que es positivo, pero no alcanza. Por eso el Gobierno debe presentar un plan lógico para que lo acompañemos”.

El economista y ministro fugaz de Mauricio Macri cuestionó que se “proponga bajar el déficit fiscal sin dar pautas de cómo hacerlo, porque, paralelo a ello, afirman que van a aumentar el gasto público”.

La postura de los macristas contrasta con la de Morales y los diputados de la Coalición Cívica. Este jueves se expondrán las diferencias en la mesa nacional de la coalición opositora. A partir de las 13 horas, la jefatura de JxC intentará zanjar esas discrepancias. Lo hará a partir de una reunión presencial en Olivos en un lugar a definir. Estarán Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, los gobernadores radicales Gerardo Morales, Gustavo Valdés y Rodolfo Suárez, el líbero Miguel Ángel Pichetto, más los referentes parlamentarios y la conducción de la Coalición Cívica. Macri pondrá en pausa sus vacaciones para asistir. El expresidente hace base desde diciembre en el country Cumelén, en Villa La Angostura.

“Nadie puede decir cómo va a votar un texto que no conoce. El acuerdo con el FMI es con 184 países que lo integran, es decir, se trata de un diálogo internacional que no puede estar sometido a caprichos de la política interna ni de cuestiones ideológicas superadas”, opinó Cristian Ritondo.

Recientemente incorporado como armador nacional de Rodríguez Larreta, Ritondo aseguró: “Queremos que sea un país normal y no un Estado rehén del relato populista que atrasa y nos hunde en la pobreza y el aislamiento”. A su turno, los halcones amarillos castigaron especialmente al radical Gerardo Morales por adelantar su aval al acuerdo. Alineados con el discurso de Patricia Bullrich, Fernando Iglesias y Waldo Wolff regalaron una lluvia de críticas a la gestión de Alberto Fernández.

La Piba ya mostró los dientes en público. “O ellos votan todos juntos, o hay que derogar la ley que ellos armaron para que el acuerdo que firmen pase por el Congreso”, advirtió la jefa del PRO. Esa afirmación le valió un reproche de Morales en el último encuentro por zoom de JxC. En la cita de este jueves, los radicales y los lilitos propondrán una suerte de institucionalización de JxC. ¿Con que objetivo? El de introducir una suerte de bozal contra las afirmaciones hechas individualmente, pero en nombre de la coalición opositora. Los cruces recientes con la exministra de Seguridad inspiraron esa iniciativa.

AF