Reconstruirán el disparo de un gendarme que hirió de gravedad a Pablo Grillo

La jueza María Servini, titular del Juzgado Federal N° 1 de Buenos Aires, ordenó la reconstrucción del disparo que hirió de gravedad al fotógrafo Pablo Grillo durante una de las marchas de los jubilados en las inmediaciones del Congreso. Las tareas se realizarán el lunes próximo en el lugar del hecho, y serán llevadas a cabo por la Policía de la Ciudad.

En la resolución, la magistrada indicó que la pericia buscará determinar “la trayectoria del proyectil que impactó en la cabeza de Pablo Grillo desde su origen hasta el punto de impacto” y “la velocidad alcanzada por el proyectil en cuestión desde su origen hasta el momento del impacto”.

También se buscará establecer “la posición en la que se hallaba el arma al momento de efectuarse el disparo y el ángulo de salida del proyectil”, además de dilucidar si “el proyectil impactó previo a herir a Grillo sobre otra superficie o no y en tal caso si aquella circunstancia le hizo perder o ganar velocidad o desviarse”.

El fin de semana último, la Policía de la Ciudad se había presentado en el lugar donde Grillo recibió el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno para reconstruir los hechos, en una iniciativa que desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) destacaron como un “avance” para la investigación.

El CELS, entidad que integra Agustina Lloret, una de las abogadas defensoras de la familia Grillo, informó en esa oportunidad que los agentes habían concurrido a la zona para “tomar medidas y fotos en vistas a la reconstrucción” de lo sucedido durante la movilización del 12 de marzo.

Pablo Grillo, de 35 años, fue agredido en la cabeza con un proyectil de gas lacrimógeno el 12 de marzo último, cuando se encontraba a pocos metros del edificio del Anexo del Senado, durante una de las movilizaciones de los jubilados.

Después de una prolongada internación de casi tres meses en el Hospital Ramos Mejía, Grillo fue dado de alta el 3 de junio y trasladado al Hospital Manuel Rocca para continuar su tratamiento de rehabilitación.