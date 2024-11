Sin reunión cumbre con el FMI, termina el viaje de los aliados de Milei que fueron a observar las elecciones de EE.UU.

La expectante reunión del grupo de funcionarios y legisladores aliados de Javier Milei con el jefe de la misión para Argentina del Fondo Monetario Internacional (FMI) que estaba agendada para este jueves, a menos de 48 horas de la victoria de Donald Trump, quedó en la nada. El grupo de dirigentes que viajó a Washington como observador de las elecciones norteamericanas de la mano de la Casa Blanca y un importante lobby de empresas y ONGs, tuvo que conformarse con una visita de rigor –casi un tour turístico– al organismo multilateral que durante la primera gestión del republicano le otorgó un préstamo récord al país: U$S45.000 millones.

El desplante del venezolano Luis Cubeddu a la comitiva que encabezaban el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y los jefes de los bloques de Diputados del PRO, Cristian Ritondo, y la UCR, Rodrigo de Loredo, entre otros legisladores y funcionarios provinciales, se entendió como parte del cimbronazo político que se vive en Estados Unidos: la salida de los demócratas del poder y el regreso del republicano.

El encuentro estaba marcado para esta mañana a las 10 (hora local) se suspendió a último momento, pero la visita del grupo solo se limitó a una recorrida por el edificio ubicado en los alrededores de la Casa Blanca, muy cerca de la avenida Pennsylvania. Los argentinos vieron cómo trabajan los funcionarios del FMI pero casi no tomaron contacto con ningún funcionario con resortes e influencia. En la comitiva de viajantes, supo elDiarioAR, esperaban poder conocer de primera mano las perspectivas del Fondo con respecto al país, en línea con la expectativa que reina en la Casa Rosada: Milei cree que ahora tiene mayores posibilidades de negociar un nuevo acuerdo por la deuda.

Pero nada de eso pasó. “Tan rápido no van a dar ninguna definición”, reflexionó a la distancia una fuente parlamentaria que fue parte de la visita al FMI. Entre los viajantes sí reconocían en la previa que la Argentina no es una prioridad para EE.UU., más allá de la afinidad ideológica entre Trump y Milei. Una de las voces que recogió este medio señaló que en Washington se habla del país en el marco latinoamericano y específicamente se comparten agendas como la lucha del narcotráfico y la trata de personas. Además, los norteamericanos encontraron en el libertario a un fanático seguidor más que a un aliado, ya que hasta ahora el Gobierno no reclamó nada a cambio de su obsecuencia.

Cubeddu quedó al frente de las negociaciones con el país luego de que Milei criticara al director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, Rodrigo Valdés. El responsable de la misión para Argentina tiene trato con el país desde la gestión de Alberto Fernández y ahora lleva al frente las negociaciones con Luis Caputo. La presencia en el FMI de las espadas del PRO y de la UCR, junto con Rolandi como representante de Milei, hacía pensar que podía habilitarse una nueva etapa en la conversación que tiene el Gobierno con el Fondo por una hipotética renegociación de la deuda. Otra de las fuentes consultadas cerca de unos de los diputados le quitó trascendencia a la reunión con Cubeddu que no fue: “Fue una visita más de todas las que tuvieron”, acotó.

Hoy era el último día del viaje de la delegación de funcionarios y legisladores por EE.UU. El grupo invitado por AmCham –que reúne a las empresas más importantes con inversiones en la Argentina– y el Centro de Estudios Americanos (CEA) lo completaron los diputados Laura Rodríguez Machado, Germana Figueroa Casas y Luciano Laspina (PRO); Jorge Ávila (Encuentro Federal), María Fernanda Ávila (Unión por la Patria), y los senadores nacionales Maximiliano Abad (Buenos Aires-UCR) y Sonia Rojas Decut (Misiones-Frente Renovador de la Concordia), además de funcionarios provinciales.

Además del FMI, la agenda del grupo contemplaba para este jueves visitas al Departamento del Tesoro de EE.UU. –con Michael Kaplan, subsecretario del hemisferio occidental– y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). A este último también asistía hoy –en otro horario– la comitiva que viajó por la Fundación Diálogo Argentino Americano, donde se sumó uno de los hijos del camionero Hugo Moyano: Jerónimo Moyano, también parte del sindicato. Otra de las comitivas numerosas la armó la Fundación Universitaria del Río de la Plata, que dirige el macrista Francisco Quintana, donde fue parte el apoderado de La Libertad Avanza, Santiago Viola, cercano al asesor Santiago Caputo.

“En este contexto electoral, es fundamental enriquecer el vínculo y construir acuerdos. En ese sentido, la delegación ha formado parte de una agenda valiosa con encuentros clave para generar un mayor entendimiento entre ambas partes”, destacó sobre la agenda Alejandro Díaz, CEO de AmCham Argentina.

MC/MG