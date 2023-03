Rodríguez Larreta: “Yo garantizo que voy a bajar la inflación”

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó que si llega a la Casa Rosada, va a “bajar la inflación”, ya que remarcó que “es el primer objetivo” que tiene en mente Juntos por el Cambio.

La mayoría de los economistas calcula que la inflación fue alta en febrero, sube más en marzo y apenas se moderaría durante el resto del año

“Yo garantizo que voy a bajar la inflación. No hay duda de eso, porque es el primer objetivo que tenemos. Hoy la gente ya no llega al fin de semana, no les alcanza el sueldo”, sostuvo el precandidato presidencial, a horas de conocerse el Índice de Precios al Consumidor de febrero y en un contexto inflacionario que supera el 100% anual.

Al anunciar el envío a la Legislatura de un proyecto de ley para simplificar la Verificación Técnica Vehicular (VTV), el referente del PRO señaló que “no se puede vivir así” y explicó: “Tenemos un plan integral (para bajar la inflación). No hay una medida, sino una serie larga de medidas que estamos trabajando en detalle”.

En ese sentido, Rodríguez Larreta subrayó que “la Argentina no puede gastar todos los años más de lo que tiene y emitir con la maquinita”, por lo que remarcó que “hay que cortar eso”.

Por otra parte, al ser consultado sobre los cortes en el suministro eléctrico y qué propuesta tiene para resolver ese tema en una eventual Presidencia suya, el mandatario porteño indicó: “Eso es una muestra más de lo que es la improvisación, la falta de un plan a largo plazo. La Argentina tiene energía. Tenemos un plan para garantizar que todos tengan energía como corresponde”.

Finalmente, el referente opositor reiteró que tiene “la expectativa de que el fallo (de la Corte Suprema de Justicia respecto a la devolución de fondos coparticipables) se cumpla”.

“En el mientras tanto, austeridad, ahorramos, cuidamos el mango en la Ciudad al límite, como corresponde. Todos los servicios están garantizados”, concluyó.

