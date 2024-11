De San Miguel a La Plata: la interna libertaria se enciende en el conurbano, que Milei deberá caminar en la próxima campaña

¿Las Fuerzas del Cielo bajan al conurbano? El acto del fin de semana pasado de la flamante agrupación libertaria con reminiscencias fascistoides que encabezaron el tuitero Gordo Dan y el intelectual ultraderechista Agustín Laje generó mucho ruido mediático, pero sobre todo no pasó desapercibido para el propio armado de La Libertad Avanza en el cordón más caliente de la provincia de Buenos Aires. Cualquier mínimo movimiento político enciende una alarma en el distrito más importante para las elecciones legislativas del año que viene, territorio que Javier Milei aspira a caminar para levantar la boleta violeta que aún no tiene candidato asegurado.

El primer mensaje político del evento fue el escenario: un teatro de San Miguel, dominio de Joaquín de la Torre –quien se alió a Milei de la mano de Patricia Bullrich–, pero también terruño de Agustín Romo, jefe de los diputados libertarios en la Legislatura bonaerense y alfil de Santiago Caputo, alter ego del mandatario. Romo fue el principal promotor del lanzamiento del “brazo armado” de Milei.

Solo ese puñado de elementos le bastaron a Sebastián Pareja, el presidente de LLA como partido en la provincia, para prestar mejor atención a la jugada. El dirigente de pasado menemista es la espada de Karina Milei en Buenos Aires, pero sobre todo busca ostentar por su cuenta “los fierros” electorales, esto es: la lapicera para armar la lista de candidatos y los fiscales para el domingo de votación. Ahora entiende que va a tener que empezar a lidiar con una agrupación oficialista nueva, por mal que le pese: “Lo de los pibes fue un lanzamiento blando. Pero se quieren sentar en la mesa y se van a sentar, obvio”, consideró un dirigente que reporta a diario al jefe de la Secretaría de Integración Sociourbana (SISU).

Las Fuerzas del Cielo aún está flaca de músculo, pero ya tiene sus primeras posiciones en el TEG mileísta de PBA. Así como Romo es el coordinador en San Miguel, Lucas “Sagaz” Luna, director titular de Intercargo –la empresa todavía estatal que ofrece servicios de rampa y de transporte de pasajeros en los aeropuertos–, hace pie en 3 de Febrero. Justamente son dos distritos donde Pareja no pudo poner fichas propias: en San Miguel directamente evitó confrontar con Caputo y en 3 de Febrero tuvo que correr a Gabriel “El Rasta” Muñoz, actual concejal que estaba al frente del armado.

Hace pocas semanas el dúo Romo-Luna le hizo valer sus pretensiones a Pareja. No asistieron adrede a una reunión de toda la Primera Sección Electoral que armó el funcionario junto a Ramón “Nene” Vera, diputado provincial y referente seccional. La cita fue en las propias oficinas de la SISU. “Están asomando las garras”, entendió el gesto de los hombres de Caputo un libertario que tiene un pie en el conurbano.

El “desembarco de Normandía” de Las Fuerzas del Cielo en la provincia –como también calificó una fuente– podría tener un terreno fértil en la Primera Sección porque justamente es un dominio donde Pareja tiene sus propias complejidades. A principios de noviembre se conoció que decidió sumar un nuevo coordinador de San Martín, partido clave para controlar la zona norte: el periodista simpatizante de Boca Daniel Mollo. Su ingreso implícitamente busca quitarle cierta influencia local a Marcelo Ballester, hasta ahora el delegado de Pareja en el distrito, quien quedó en el foco de la polémica cuando rentó varios micros para el acto de Milei en Parque Lezama, como publicó en su momento elDiarioAR.

En la Tercera Sección Electoral, que abarca el sur del conurbano. El desafío principal es La Matanza porque se necesita ordenar una tropa numerosa de cara a las próximas elecciones. Pareja tiene a Fabricio Martínez, con vínculos en el sindicato de la carne y la barra del club Laferrere, y Juan Osaba, responsable de las relaciones con los municipios desde la vicejefatura de Gabinete. Hace dos meses el titular de la SISU les ordenó puntualmente controlar el derrotero matancero por lo populoso del partido para seguir de cerca el desafío que tiene el coordinador local, Luis Ontivero.

Territorio aparte es La Plata, donde ya hubo una interna entre Pareja y los jóvenes apañados por Caputo: ocurrió en las recientes elecciones del claustro estudiantil en la Universidad Nacional de La Plata. En la Facultad de Económicas se enfrentaron Crear + Libertad, promovida por el jefe de la SISU, y Universitarios de La Libertad Avanza (ULLA), de Romo y Caputo. Muy lejos del liderazgo histórico de la Franja Morada, ULLA le ganó la pulseada a C+L. La facción de Romo es la misma que buscó romper una asamblea estudiantil en la Universidad de Quilmes cuando estalló el conflicto universitario y que terminó con uno de los libertarios arrojando gas pimienta.

“La dinámica que tenemos es la de armar el músculo de las mesas territoriales. Necesitamos ser cada vez más”, admitieron desde La Matanza la complejidad de gestionar el armado en La Matanza, bastión histórico del peronismo. A su vez buscaron desdramatizar la tensión por el lanzamiento de Las Fuerzas del Cielo, aunque ubicaron su capacidad solamente en el terreno comunicacional: “En el armado necesitamos de todos. Necesitas de las redes sociales y también de los militantes que te cuiden el voto en las urnas”.

“La Libertad Avanza es un solo equipo, pero hoy necesitamos mostrar territorio”, ratificó la fuente matancera consultada, que desconoció si Caputo había alguna vez “bajado” al partido. Ese desconocimiento al menos denota que si el asesor todoterreno buscó tender puentes con el bastión del PJ lo hizo a espaldas de Pareja. Ya al menos los pocos intendentes cambiemitas que hay suelen tener teléfono directo con la Casa Rosada, o sea con el asesor presidencial: el primero en saltar fue Diego Valenzuela, justamente de 3 de Febrero, que quiere posicionarse de cara a la gobernación 2027.

Pero antes está el 2025. Milei lanzó el globo de ensayo de José Luis Espert, otro ex cambiemita, que para muchos libertarios es “un traidor” porque estuvo en las listas del “comunista” Horacio Rodríguez Larreta. Tiene trabajando detrás suyo al consultor Daniel Ivoskus, oriundo de San Martín y quien hizo la campaña de Carolina Píparo. Además se menciona para la campaña a un amarillo cada vez más violeta: Diego Santilli, que buscará revalidar su victoria en las elecciones de hace cuatro años. La ficha del PRO convierte el tablero libertario en un laberinto aún sin salida.

¿Qué quedaría entonces para Pareja, que tiene “los fierros” pero escaso conocimiento público? “Sebastián no está trabajando para ser candidato. Vamos a trabajar la candidatura que mejor mida”, juraron a su lado. Otra figura matancera libertaria conversa que también empezó a caminar es Leila Gianni, la ex funcionaria de Sandra Pettovello. Y no está descartada del todo una hipotética postulación de Karina, que cerraría cualquier interna porque es El Jefe detrás del Presidente.

Con todo, la disputa Pareja-Caputo recién comienza y la definición quedará para los próximos meses, a medida que se acerque el cierre de listas, con fecha aún incierta si finalmente el Gobierno avanza con su propuesta de eliminar las PASO. Por lo pronto, ya hay una certeza entre los libertarios que habitan el conurbano: que el propio Milei bajará al territorio durante la campaña. Uno de los operadores se entusiasmó con el atractivo de que el Presidente se ponga en modo campaña: “Todos quieren entrar al loquero”.

MC/JJD