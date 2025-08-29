Juan Schiaretti acompañó el cierre de campaña de Vamos Corrientes

El candidato a diputado nacional por Córdoba de Provincias Unidas, y ex gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, participó este jueves en Corrientes del acto de cierre de campaña de la fórmula oficialista Vamos Corrientes, integrada por Juan Pablo Valdés (UCR) –actual intendente de Ituzaingó y hermano del gobernador Gustavo Valdés– y Néstor Pedro Braillard Poccard, actual vicegobernador que busca renovar su mandato.

En su mensaje, Schiaretti valoró la gestión de Gustavo Valdés: “Corrientes tiene un gran gobernador que, pese a la falta de apoyo nacional, mantuvo el equilibrio fiscal con inclusión social y llevó adelante obras estratégicas como el puerto de Ituzaingó, el hospital oncológico, la recuperación de los esteros del Iberá y el nuevo Museo de Arte Contemporáneo. Son iniciativas que garantizan progreso y desarrollo para la provincia”.

El exgobernador cordobés también remarcó la necesidad de fortalecer la unión del interior productivo: “Es la hora del interior, de reforzar la red interprovincial y defender el federalismo frente al centralismo porteño”.

Previo al acto, Schiaretti mantuvo un encuentro con los gobernadores Gustavo Valdés y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), en la antesala de los comicios provinciales de este domingo.