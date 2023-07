Paro de colectivos: Massa cuestionó a los empresarios y los acusó de ser “parásitos del Estado”

Sergio Massa, ministro de Economía y precandidato a presidente de Unión por la Patria (UP), cuestionó este viernes a los empresarios de las cámaras de transporte de pasajeros, a quienes que calificó como “parásitos del Estado que pretenden extorsionar”. Sostuvo que buscan que el Gobierno “les garantice la rentabilidad” de sus ganancias.

Kelly Olmos anticipó que el Gobierno puede denunciar a las empresas de colectivos por "lockout patronal"

En un acto en el partido bonaerense de San Fernando, Massa se refirió al conflicto con los colectivos, durante una jornada de retención de tareas por 24 horas que desarrolla la Unión Tranviario Automotor (UTA) en el servicio de transporte del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), Tucumán, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Formosa, Misiones y Tucumán.

▶️ #VIDEO Massa: "A los que son parásitos del Estado y pretenden extorsionar les decimos: No les tenemos miedo, los vamos enfrentar para defender el derecho de la gente de viajar para ir a trabajar" #ParoDeColectivos pic.twitter.com/dex8ASC0L5 — elDiarioAR (@elDiarioAR) 7 de julio de 2023

Según el titular de la cartera económica, la medida se trata de “un paro extraño porque lo forzaron los empresarios”. “El Estado les transfirió la plata de los sueldos a los empresarios pero algunos retuvieron la plata de los sueldos para forzar a los trabajadores a salir a la calle”, advirtió.

En esa línea, el postulante presidencial dijo que “en realidad los empresarios no están discutiendo el salario que estaba acordado en paritarias ni tampoco están discutiendo tarifas porque no les importa la tarifa” y aseveró: “Hay dos grupos empresarios que pretenden tomar de rehenes a los trabajadores para discutir el sistema de compra de carrocería y pretenden que el Estado les garantice la rentabillidad”.

“Creemos en los empresarios argentinos que generan trabajo, en los que arriesgan y apuestan, pero a los que son parásitos del Estado y pretenden extorsionar les decimos: no les tenemos miedo, los vamos a enfrentar para defender el derecho de la gente de viajar para ir a trabajar”, enfatizó Massa.

Además, detalló que cada vez que se usa la tarjeta SUBE para abonar un pasaje de colectivo, “cada 100 pesos que el usuario paga, 80 lo pone el Estado”. “Nosotros defendemos el derecho a viajar, pero también defendemos la plata del Estado”, agregó.

Massa continuó con sus críticas al empresariado: “No pretenden mejorar las condiciones de los trabajadores con mejores salarios. Es más, algunos no fueron ni a firmar el acta paritaria. Estos empresarios tampoco quieren mejorar el funcionamiento de la SUBE, porque nosotros lo que queremos es que la plata que pone el Estado vaya derecho al trabajador y no que la intermedie el empresario”, y se preguntó: “Entonces, ¿qué están defendiendo, qué piden estos empresarios?”.

El ministro mencionó directamente a los empresarios cuestionados: “Acá hay dos grupos empresarios, un tal Faijá y un señor Zbikosky, que lo que pretenden es tomar de rehenes a los trabajadores para discutir el sistema de compras de carrocerías porque fabrican carrocerías, para discutir el mark up empresario porque pretenden que el Estado le garantice la rentabilidad”.

De esa manera se refirió a Andrés y José Faijá, los mayoritarios dueños de la empresa DOTA, la cual concentra gran parte de las líneas de colectivos del AMBA. También mencionó a Javier Zbikosky, CEO del grupo Metropol, sobre quien acotó que le dicen “el amarillo”.

El precandidato expuso sobre el vínculo que pretende tener con los empresarios: “Soñamos con empresarios argentinos exitosos, pero también soñamos con que aquellos que se acostumbraron a ganar plata parasitando empiecen a rendir examen a la hora de mostrar resultados y no usen la plata del Estado para la timba financiera porque, en definitiva, allí también hay dos modelos de la Argentina: el país del desarrollo con inclusión o el de cuatro vivos que le roban al Estado y se la quieren llevar afuera”.

El acto del anuncio de la ampliación de la planta depuradora norte y la creación del primer módulo de cogeneración de energía tuvo una fuerte impronta electoral, y se llevó a cabo mientras se desarrollaba en el Ministerio de Transporte una reunión entre dirigentes de la UTA y la Asociación Argentina de Empresarios Transporte Automotor.

LC con información de agencia Télam