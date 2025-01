En las sombras del peronismo, Massa busca “outsiders” para disputarle las elecciones a Milei

Sergio Massa arrastra un largo silencio autoimpuesto. Alejado de los medios e inactivo en las redes sociales, el comienzo de año lo encuentra moviéndose en las sombras y con la voluntad de convertirse en el “arquitecto electoral” del peronismo. Los fines de semana con su familia en Pinamar y su regreso a la actividad privada no frenan su afán por la rosca. Reuniones, charlas y llamados constantes, con un objetivo: buscar candidatos “extrapartidarios” para poblar las listas que combatirán a los libertarios en las próximas elecciones legislativas.

La cuenta oficial de Massa estuvo prácticamente silenciada en 2024. Su último tuit fue en octubre del año pasado, cuando celebró la marcha universitaria en defensa de la educación pública. No se expresó sobre temas trascendentes; ni siquiera lo hizo sobre el caso de Jorge D’Onofrio, un dirigente del Frente Renovador (FR) que fue desplazado del gabinete de Axel Kicillof en medio de denuncias de presunta corrupción al frente del Ministerio de Transporte.

Sin embargo, Massa negoció en el detrás de escena. Se encargó de conservar para el FR el lugar que dejó vacante D’Onofrio. Dejó al frente a Martín Marinucci, extitular de Trenes Argentinos y un hombre de su confianza, e intervino la estructura de la cartera bonaerense. Desde su entorno dejaron trascender que le ordenó revisar los números, le encargó auditorías sobre las empresas que prestan el servicio de VTV y de fotomultas –salpicadas por la investigación judicial–, y desplazó a las segundas líneas que respondían al funcionario eyectado.

Su silencio no le impidió dar a conocer qué opinaba sobre distintos temas. Por ejemplo, en los últimos días avaló que la cuenta de inteligencia artificial @STMArgentina, manejada por un grupo de jóvenes filomassistas, chicaneara a Mauricio Macri, uno de los deportes preferidos del líder del FR. “Si te portás como alfombra, no te quejes si te pisan”, escribió luego de que el líder del PRO se mostrara dispuesto a sumarse al armado de La Libertad Avanza para derrotar al peronismo, en lo que Massa consideró un gesto de obsecuencia a Javier Milei.

Massa tuvo, en rigor, varios amagues para salir a escena en los momentos en que vio una mayor debilidad en el primer año de Milei. De hecho, postergó en varias oportunidades la presentación del libro en el que da su punto de vista sobre su paso por el Ministerio de Economía en el gobierno de Alberto Fernández. No lo acompañó el timing.

Si bien Milei está fuerte en las encuestas y hay optimismo entre los libertarios, Massa en privado insiste con su diagnóstico: tarde o temprano, el Gobierno va a fracasar. “En nuestros focus groups vemos que la gente está cansándose, porque no hay crecimiento. Lo único que crece son las especulaciones. Hay menos empleo, menos actividad industrial, cae el turismo, destruyen a las PyMEs…”, dijo a elDiarioAR un hombre de máxima confianza del tigrense, y recordó la principal diferencia que tiene con Milei: “Sergio habla de la necesidad de un Estado eficiente, transparente, a diferencia del Presidente, a quien sólo le importa destruirlo”.

“Extrapartidarios” para el peronismo

Massa insiste en todas sus charlas privadas en que no será candidato este año. Su principal argumento es la necesidad de “tomarse un descanso”, tanto él como su electorado. No ignora –aunque sí minimiza– el factor de su alta imagen negativa, que con los números de hoy podría llevarlo a un fracaso en las urnas. Voraz consumidor de encuestas, Massa lo sabe, aunque se cree capaz de revertirla.

“Su rol en este 2025 será preservar la unidad del peronismo; es el arquitecto del espacio donde conviven los distintos sectores: Kicillof, Máximo Kirchner y el Frente Renovador”, dijo a elDiarioAR un dirigente de su espacio, y aseguró que se lo escucha decir a menudo en las reuniones que encabeza en las oficinas de la Fundación Encuentro que “la unidad debe estar por encima de todo”, convencido de que el 44 por ciento que lo apoyó en la segunda vuelta no se fue todavía con Milei.

Las elecciones nacionales de este año serán las primeras con Boleta Única de Papel (BUP), una modificación que impactará en el modo de pensar la campaña y de definir los nombres de los candidatos. Tanto en el oficialismo como en el peronismo coinciden en que el nuevo sistema perjudicará a los partidos políticos y alentará la elección de “famosos” o nombres conocidos para encabezar las listas. Ante ese escenario y con la idea de mostrar una oposición renovada, con figuras “acorde a los tiempos”, el propio Massa analiza una estrategia de ampliación a “extrapartidarios”. Eso incluiría la búsqueda de candidatos fuera de los límites del peronismo y también la pesca de outsiders.

“Piensa en extrapartidarios, pero no está claro hacia dónde apuntará: esperaremos a ver qué cartas muestran los demás”, sostuvieron desde su mesa chica. Massa variará la estrategia una vez que sepa cuáles son las cartas de Milei. No resultará lo mismo tener que enfrentar en las urnas a tuiteros como Daniel Parisini, conocido como el “Gordo Dan”, que a nombres de la política más convencional. Por eso, el rastreo incluirá a mediáticos, famosos, streamers y opositores que hoy están alejados de UP. También son conocidas sus relaciones de amistad con Horacio Rodríguez Larreta y Emilio Monzó, entre otros dirigentes con los que podría intentar encarar una negociación.

Se enfocará en las ocho provincias que eligen senadores nacionales, una elección que será clave para ver la composición del nuevo Congreso. Como siempre, sus ojos también estarán atentos a la provincia de Buenos Aires. En el massismo creen que lograrán vencer a los libertarios, siempre y cuando logren contener la interna desatada entre Cristina y Kicillof.

El tigrense y la expresidenta siguen mostrándose como socios. Así se los vio en la última cumbre del PJ Bonaerense en Moreno, donde Kicillof quedó marginado en la punta de la mesa y con un termo que le tapó la mitad de la cara en las fotos que difundieron desde el Instituto Patria. Fue la última vez que el gobernador accedió a mostrarse en público con Cristina e incluso para algunos aquel desplante fue el motivo que lo hizo pegar el faltazo, dos días después, a la asunción de la exmandataria en el PJ Nacional. Massa se mantuvo en silencio en esa interna. Una vez más, encuentra en la crisis del peronismo una oportunidad: la de subir sus acciones políticas al mostrarse como el “mediador” entre La Plata y el Instituto Patria.

