Piedrazos, piñas y amenazas entre libertarios y opositores

Una serie de incidentes se registraron la tarde de este miércoles en las inmediaciones del Club Villa Ángela, en la localidad bonaerense de Moreno, donde el presidente Javier Milei encabezará el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones del domingo.

Militantes libertarios y opositores intercambiaron piedrazos y golpes de puño antes del inicio del acto, lo que obligó a la Policía a intervenir para sofocar los desmanes.

El evento en el distrito gobernado por el peronismo estuvo precedido por amenazas de dirigentes locales y una advertencia formal del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, sobre “graves riesgos”.

Por eso, se desplegó un operativo de máxima seguridad con fuerzas federales y la Casa Militar para evitar incidentes como los ocurridos hace unos días en Lomas de Zamora. De hecho, los incidentes que se produjeron en la previa del acto que, según varios medios, dejaron un detenido.

Horas antes, un grupo de decenas de personas encapuchadas ingresó al predio del Club Villa Ángela de Moreno, presuntamente con la complicidad de los efectivos de la Policía Federal que custodiaban el lugar.

Las cámaras del canal C5N captaron el momento exacto en que los agentes federales permitieron el paso del grupo sin realizarles ningún tipo de requisa, a pesar de que ocultaban sus rostros.

Los individuos, que no portaban ninguna identificación partidaria de La Libertad Avanza, llevaban puestos buzos y camperas con capucha, además de gorras, para evitar ser identificados.

El ingreso de esta “patota” se produjo luego de que la intendenta de Moreno, la peronista Mariel Fernández, denunciara públicamente la posible irrupción de “barrabravas acarreados por los organizadores del acto”.

La intendenta del partido bonaerense pidió a los vecinos de la ciudad que no se manifiesten en el acto de por cuestiones de seguridad y afirmó que seguía el tema con “mucha preocupación”.

“Les pido, por favor, a todas las familias también, que hoy no es un día para manifestarse. Ni aunque a ustedes les parezca de manera inocente que van a estar con carteles en las inmediaciones del lugar les pido encarecidamente que hoy no lo hagan, no estén en los alrededores”, dijo Fernández en un video difundido en redes sociales.

Para la jefa comunal peronista, el oficialismo nacional busca un hecho de violencia para tapar las denuncias de presunta corrupción que emergieron en los últimos días en el área de discapacidad, en la que está vinculada la hermana del mandatario y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

“Ustedes saben muy bien la cantidad de denuncias sobre corrupción que está teniendo el Gobierno nacional, donde está implicada la hermana del presidente. nosotros creemos que hay una estrategia para tratar de encubrir esa información, y por esa razón nos preocupa tanto el acto del día de hoy”, agregó.

El acto se da en medio de los escándalos por los audios de corrupción que involucran al círculo íntimo del Presidente y a días de una elección clave en la provincia.

