“Todavía me levanto y me arde la cara”, dijo la nena gaseada por la Policía frente al Congreso en la marcha contra el veto de Milei

La nena de 10 años que fue rociada con gas pimienta durante la movilización en contra del veto a la movilidad jubilatoria en el Congreso dijo que no pensaba que la Policía “tiraba gas pimienta en la cara” y que las fuerzas de seguridad “están para cuidarte” y no para “reprimirte”.

En medio del escándalo por el ataque que recibió la menor y el polémico cruce entre los funcionarios nacionales en torno al video fake que difundió el jefe de la Policía Federal, Fabrizia Pegoraro habló y expresó: “No me lo imaginaba porque no creía que fueran a ser capaz de hacer eso”.

“Yo pensé que si tiraban gas era al aire y no que te tiraban a la cara”, manifestó sobre el accionar de los efectivos durante la marcha.

Este viernes, en diálogo con Radio con Vos, la menor sostuvo: “Me re asusté. Me levanté llorando porque no podía respirar”. Sobre su presencia frente al Congreso este jueves, Fabrizia relató que al principio “no quería ir, pero después de ver la votación, no me pareció justo. Me parece que estuvo mal, no es que estábamos pegando ni tirando agua hirviendo como dicen. Era una manifestación pacífica”, dijo.

Por el hecho, no pudo ir al colegio ya que se sentía mal, pero espera volver este viernes. Al ser consultada sobre qué va a responder cuando sus compañeros le pregunten sobre lo que pasó, la niña señaló: “Les voy a decir lo que pasó, nada raro. Les contaría lo malo que fueron los policías. El policía está para cuidarte, no para reprimir”.

Por último, acerca de si tiene miedo a ir a otra marcha, la nena destacó en el canal C5N que volvería a asistir y que cree que con lo que pasó “no serían capaces” y no “estarían con los gases”.

Por su parte, Carla Marina, madre de la niña, aseguró que fue a la marcha “para apoyar a los jubilados, porque es una vergüenza lo que está pasando en este país”. Con respecto a la presencia de Fabrizia en las afueras del Congreso, argumentó no tener “quién me cuide a la nena y pagar una niñera es imposible, soy madre soltera”. Y avanzó contra los senadores: “Esos hijos de puta ganan 7 millones y se lo quieren subir a 9. Me indignó”.

Acerca de las noticias que daban cuenta de que el gas pimienta lo había arrojado un manifestante, Carla sostuvo que esas versionbes “son una mentira, no me importa lo que digan. Estoy cansada de las mentiras. Si seguimos así, estamos todos perdidos”, dijo, y agregó: “Es la primera vez que voy con ella a una marcha. Lo único que pido es trabajo. Estoy barriendo calles, para el Gobierno de la Ciudad, pero me gustaría tener otro laburo”, concluyó.

Poco después el abogado Gregorio Dalbón anunció que representará a la niña. “Fabrizia ya tiene abogado. Vamos a representarla ante la Justicia a ella y a su madre por la violencia institucional sufrida por ambas. Hoy a las 19 haremos una conferencia de prensa en nuestro Estudio. Abierta a todos los medios. Los esperamos”, escribió en su cuenta de X.

La denuncia contra Bullrich por “abuso de autoridad”

Dalbón fue también quien denunció a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich este viernes por presunto abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público a raíz del operativo de seguridad durante la manifestación contra el veto presidencial a la reforma jubilatoria en inmediaciones del Congreso Nacional el miércoles último.

La denuncia será investigada por la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien subroga el juzgado federal 9 de la Ciudad de Buenos Aires, donde quedó radicada por sorteo, informaron fuentes judiciales.

El abogado pidió ser citado para ratificar y ampliar la denuncia por la represión que incluyó el rociado con gas pimienta a una nena de diez años que asistía a la marcha con su mamá y que según imágenes difundidas por medios de comunicación estaba junto con ella agachada para protegerse cuando un policía las roció.

La denuncia se presentó por el artículo 248 del Código Penal que prevé de un mes a dos años de prisión e inhabilitación especial por el doble de tiempo para ejercer cargos públicos para quien “dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.

De manera posterior, también fue denunciada en los tribunales federales de Retiro por los mismos hechos la funcionaria del Ministerio de Seguridad nacional Alejandra Monteoliva por presunta violación de deberes de funcionario público.

La denuncia fue presentada por la Comisión Provincial por la Memoria junto a Adolfo Pérez Esquivel, Dora Barrancos y Roberto García y quedó a cargo de la jueza federal María Servini.

La versión de Bullrich y su cruce con Feinmann

Pese a la contundencia de las imágenes registradas por las cámaras, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, negó este jueves que la Policía Federal Argentina haya rociado con gas pimienta a una nena de 10 años y a su madre durante la manifestación de este miércoles en los alrededores del Congreso nacional en contra del veto a la ley.

En el video, se ve como un cordón policial avanza sobre un grupo de manifestantes y empieza a arrojar gas pimienta, e inclusive uno de los agentes hace lo propia contra una la niña y su madre que estaba tirada en la calle intentando cubrir a su hija.

“Nosotros ayer estuvimos frente a una situación que sabíamos que iba a explotar la violencia en el momento que explotó. Nadie gaseó a una nena”, dijo la funcionaria de Javier Milei.

“Nadie le tiró intencionalmente a una nena”, insistió Bullrich durante un tenso intercambio con el periodista Eduardo Feinmann, que le adjudicó responsabilidad política a la ministra por la represión presuntamente indiscriminada.

“No es gasear a una nena. La policía esta avanzando. La señora está en el piso, la policía avanzando y lo que hace es poner atrás a la nena”, relató Bullrich.

El conductor de LN+ en todo momento intentó contrastar la versión de la funcionaria con las imágenes registradas. “Hay un oficial que le apunta a la nena y a la mamá”, afirmó Feinmann.

“No señor, nadie le apunta a la nena ni a la mamá. Eso es querer poner a la policía en un lugar en el que no está. La policía está todo el día en tensión frente a los intentos permanentes de violencia que sufre. El otro día tiraron agua caliente. Ayer estaban con gases y con pimienta los manifestantes. Hay un grupo de gente con uniformes naranjas que están todo el día dando instrucciones para plantear como se cubren y como tiran gases. Eso grupo está armando desde la provincia de Buenos Aires”, indicó, en referencia al Gobierno de Axel Kicillof.

“Pero eso es otra cosa, Patricia”, contestó el periodista.

“No es otra cosa porque nadie le tiró intencionalmente a una nena”, retrucó Bullrich.

“La imagen es clara. ¿Quiere que se la muestre en cámara lenta? ¿Qué le frene la imagen? ¿Qué mas quiere?”, ironizó Feinmann, tratando de dejar en ridículo a la ministra.

“Muéstremela como quiera, pero de ninguna manera la intención...ni siquiera se ve la nena. Se ve al policía que saca el gas, empieza a tirar para dispersar a ese de verde y a todos los que alrededor les habían tirado”, explicó Bullrich.

“Pero apunta para bajo. La nena estaba con la mamá sentada en el piso…”, insistió el comunicador.

“No. Los policías están con los cascos, no escuchan. Hubo un error de mandar un video que nosotros de ninguna manera lo avalamos ni dijimos en ningún tuit. Voy a hablar con el jefe de Policía si él fue el que mandó”, señaló la jefa de la cartera de Seguridad.

Segundos antes, Feinmann le había revelado a la ministra que quien le había hecho llegar el video a la producción del canal era Luis Alejandro Rolle, el jefe de la Policía Federal.

Quién es el jefe de la Policía Federal acusado de difundir el video fake del ataque a la nena con gas pimienta

El jefe de la Policía Federal (PFA), Luis Alejandro Rolle, está bajo la mira por ser quien difundió el video fake del ataque a la nena con gas pimienta y remarcar que se trataron de “grupos de izquierda”.

Con estrecha relación con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, Rolle tendría las horas contadas en su cargo luego de que trascienda que fue él quien envió a los medios de comunicación un video en el que se quiso demostrar que no fueron desde la fuerza de seguridad lo que arrojaron gas contra la niña de 10 años en la marcha por la movilidad jubilatoria en el Congreso.

Esto se supo luego de que el periodista Eduardo Feimann le haya manifestado a la funcionaria, quien sostenía que la Policía no había rociado con gas a la menor, que fue Rolle la persona que le hizo llegar a la producción de su programa el video fake.

De esta manera, en las próximas horas Bullrich mantendrá una reunión con el jefe de la PFA y le pediría la renuncia y pondría en su lugar a Alejandro Ñamandú, quien hasta diciembre pasado fue superintendente de Investigaciones en la fuerza.

El actual jefe de la PFA era comisario y en noviembre de 2022 estaba en la cúpula de la Superintendente de Aviación Federal.

Aun así, su historia dentro de la fuerza de seguridad comenzó mucho antes cuando estuvo como cabecilla de una división contra robos y hurtos en el que manejaba efectivos de infantería, control y confrontación en disturbios.

Se trata de uno de los agentes más prestigiosos de la Policía Federal ya que durante años participó en diversas divisiones que combatieron el delito complejo y tenía vínculos con el FBI, Interpol y Homeland Security.

Las disculpas de Jonatan Viale

