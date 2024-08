A último momento Villarruel hizo saber que no participará de un acto con Milei, y crece la interna en la cumbre del poder

“No viene, no fue invitada”. Con esas palabras, minutos antes de las 18, desde el Senado hicieron saber a elDiarioAR que la vicepresidenta, Victoria Villarruel, no participará de un acto que iba a compartir con su compañero de fórmula, Javier Milei, en el Ministerio de Defensa. Aunque aún no se conoce la versión de la Casa Rosada, la de los colaboradores de Villarruel ya confirma un agravamiento en la interna de la cumbre del poder.

El acto estaba previsto para las 18, justamente. La confirmación de la inasistencia de Villarruel se produjo a último momento. En la ceremonia militar de este viernes estaba prevista la entrega de despacho y sables a brigadieres, almirantes y generales. En el entorno de Villarruel dijeron que ella lamenta no estar presente, que conoce a todos en ese ámbito y que le hubiera encantado participar de la actividad. Pero que no tiene la costumbre de ir a dónde no la invitan. Y que nadie cursó invitación para que.participe de la actividad

Milei y Villarruel no se muestran juntos en público desde el 28 de julio, cuando participaron de un acto en la Sociedad Rural y se dieron un frío saludo, en medio de un conflicto diplomático con Francia. La vez anterior fue en el acto por el 30º aniversario del atentado a la AMIA, el 18 de julio. Siempre, distantes.

La fórmula de La Libertad Avanza transita una relación ríspida. En su momento, ambos parecían alineados en gran parte de su plataforma política, especialmente en temas relacionados con la crítica al progresismo y la reivindicación de las Fuerzas Armadas en relación a los crímenes de la última dictadura militar.

Pero en los últimos meses se evidenció un distanciamiento significativo entre ellos. Algunos de los factores que contribuyeron a este enfriamiento incluyen diferencias ideológicas y de estilo, porque si bien comparten ciertas ideas centrales, Villarruel tomó posiciones públicas que generaron tensiones.

Por ejemplo, su apoyo a un aumento de los salarios de los senadores y sus declaraciones polémicas sobre Francia, que desataron críticas desde el entorno más cercano de Milei, particularmente de su hermana, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y figura clave en el círculo presidencial.

Villarruel calificó a Francia de “país colonialista” en un tuit relacionado con una controversia deportiva, lo que generó un cortocircuito diplomático. Este comentario, realizado poco antes de que Milei viajara a Francia, obligó a la Casa Rosada a intervenir para mitigar la tensión, con Karina Milei disculpándose en la embajada francesa. El presidente Milei, por su parte, calificó el tuit de Villarruel de “no feliz”, criticando que se utilizara una cuestión deportiva para generar un problema diplomático.

Tanto Milei como Villarruel reconocen en público que tienen desacuerdos, pero aseguran que no son significativos. Milei, por caso, dijo que “en un 95%” de los temas está “en la misma sintonía” que su compañera de fórmula. Estas declaraciones no son suficientes para disipar las dudas que rodean a los fundadores de La Libertad Avanza, quienes compartieron lista tanto en 2021 como en 2023. De hecho, aún se comenta en los pasillos de Balcarce 50 la notoria ausencia de la vicepresidenta en el Pacto de Mayo firmado a la medianoche del 9 de julio en Tucumán: argumentó estar resfriada, pero al día siguiente se la vio radiante en el desfile militar sobre la avenida Libertador.

A diferencia de otros funcionarios que responden directamente a Milei, Villarruel tiene la particularidad de ser una figura electa que no puede ser removida fácilmente, lo que le otorga cierta autonomía dentro del gobierno. Esto permitió que la presidenta del Senado se desvíe del guion del Ejecutivo en varias ocasiones sin sufrir consecuencias directas.

Villarruel insinuó en entrevistas que no descarta aspirar a la Presidencia en el futuro, lo que añade una dimensión de rivalidad a la relación. La vicepresidenta nunca ocultó su intención de construir una identidad propia. En su recorrido predominan discrepancias tanto de forma como de fondo con Milei, especialmente en un aspecto que la presidenta del Senado enfatiza siempre que tiene la oportunidad: el institucional.

El último gesto de distanciamiento de Villarruel se produjo esta misma tarde, mientras Milei encabezaba el acto en Defensa: retiró su título de Técnica en Seguridad Urbana y Portuaria, después de “tantos años y por impedimentos” de su “vida profesional”. En ese marco, y mientras el Congreso debate una ley de financiamiento a las universidades, que el vocero de Milei, Manuel Adorni, ya anticipó que el Presidente podría vetar, la vicepresidenta destacó la necesidad de sostener la educación pública “y de calidad” y se declaró “orgullosa egresada de la universidad pública”.

