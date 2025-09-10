Ante los vetos, los universitarios dan clases en Plaza de Mayo, marchan los jubilados y hay alerta en el Garrahan

Mientras el Gobierno trata de digerir el duro revés electoral en provincia de Buenos Aires y arma mesas dialoguistas por doquier, en busca de autocríticas y estrategias de cara a las legislativas de octubre, docentes, trabajadores de la salud, jubilados y distintas organizaciones sociales y sindicales se movilizan este miércolesa para reclamar mejoras salariales para los magros bolsillos y el rotundo rechazo a los vetos presidenciales a los aumentos de haberes previsionales, el financiamiento educativo y la emergencia para el Garrahan.

Por un lado, docentes y estudiantes universitarios llevan adelante durante este miércoles clases públicas en la Plaza de Mayo en defensa de la Ley de Financiamiento a las universidades, ante el posible veto del Gobierno Nacional, en una jornada que incluye charlas magistrales, stands de divulgación, feria de ciencias e intervenciones artísticas.

En tanto, trabajadores de la salud y personal no médico nucleado en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan le advirtieron al presidente Javier Milei que “si se veta la emergencia pediátrica y el financiamiento universitario”, responderán ambos colectivos “juntos y en la calle”.

Además, como cada miércoles, los jubilados, sindicatos combativos y organizaciones piqueteras marchan desde el Congreso a Plaza de Mayo para reclamar un aumento para el sector previsional y en rechazo a los vetos varios del Ejecutivo.

Clases abiertas en Plaza de Mayo

La actividad está convocada por los Centros de Estudiantes de las facultades de Ciencias Exactas y Naturales; Filosofía y Letras; Arquitectura, Diseño y Urbanismo y Sociales de la Universidad de Buenos Aires, junto a gremios docentes e investigadores científicos, con el objetivo de exigirle al presidente Javier Milei “que no vete la Ley” y que “detenga su intento de desfinanciar y desmantelar el sistema científico-tecnológico nacional”.

Bajo la consigna “si hay veto, hay marcha”, toda la comunidad educativa reafirma el reclamo “por salarios dignos y presupuesto para la ciencia y la universidad pública”, y advierte que “no permanecerá pasiva” ante un eventual veto del Poder Ejecutivo.

“Los estudiantes defendemos nuestro sistema universitario y científico que es un orgullo para nuestro país y que garantiza soberanía, desarrollo y futuro para la Argentina. Vamos a seguir en las calles hasta que el gobierno retroceda en su intento de destruirlo”, afirmó Julia Benito, presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.

En la misma línea, Pilar López Barcala, presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, expresó que las universidades fueron “fuertemente golpeadas” y hoy “están en crisis”.

“Las universidades están igual que otros sectores de nuestra sociedad, como los jubilados, las personas con discapacidad o el Hospital Garrahan. La defensa de la educación pública y la ciencia está ligada a la defensa de todos los derechos sociales que hoy están siendo vulnerados”, concluyó.

La advertencia de los trabajadores del Garrahan: “Responderemos en la calle”

Los trabajadores de la salud y personal no médico nucleado en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan le advirtieron al presidente Javier Milei que “si se veta la emergencia pediátrica y el financiamiento universitario”, responderán ambos colectivos “juntos y en la calle”.

Esta “alerta” del APyT fue comunicada luego que trascendiera que, esta semana, el mandatario argentino anulara las dos leyes, sancionadas por el Congreso Nacional, en materia de financiamiento tanto para el área de pediatría como en las universidades.

En diálogo con Noticias Argentinas, la secretaria general de la Asociación, la licenciada en nutrición infantil Norma Lezana, expresó que “el pueblo ya votó” y le dio un mensaje“ al Gobierno Nacional en las elecciones el pasado domingo 7, entre los que ”seguramente“ está ”cuidar, abrazar y financiar“ al Hospital.

“Al Garrahan no hay que vetarlo. Pero si aún así, el Presidente decide vetar la Ley de Emergencia Pediátrica, e incluso la Ley de Financiamiento Universitario, nosotros no tenemos dudas: vamos a responder masivamente en las calle. El próximo lunes las y los trabajadores del Hospital daremos una conferencia de prensa frente al Congreso, junto a la comunidad universitaria, para reclamar a diputados y senadores que traten y rechacen de forma inmediata cualquier veto presidencial”, informó Lezana.

En la misma línea y mediante un comunicado, la APyT remarcó que “junto a todos trabajadores y el equipo de salud” del hospital se encuentran “a la expectativa de la definición” que Milei debe tomar esta semana, “a más tardar este jueves 11”, y agregó que “si la Cámara de Diputados convoca a tratar ambos eventuales vetos, se impulsará una Marcha Federal en Buenos Aires y en todas las plazas del país”.

“Lo decimos claramente: si el presidente Milei veta estas leyes, lo vamos a vetar a él masivamente en las calles. El Garrahan y la universidad pública son una sola causa y se defienden: no se vetan”, finalizó Lezana.

Los jubilados marchan desde el Congreso a Plaza de Mayo

Los jubilados, sindicatos combativos y organizaciones piqueteras marcharán este miércoles desde el Congreso a Plaza de Mayo para reclamar un aumento para el sector previsional y en rechazo a los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento universitario y emergencia en pediatría, entre otras demandas.

Los jubilados se darán cita, como todos los miércoles, a partir de las 16 en la Plaza Congreso, en una protesta que desde las últimas semanas viene trasladándose a Plaza de Mayo para concluir frente a la Casa Rosada.

Por su parte, sindicatos combativos y movimientos piqueteros independientes anunciarán desde las 12 en Plaza de Mayo una “jornada nacional de lucha nacional” que consistirá en una movilización desde Congreso con fecha a definir para exigir “un paro de 36 horas y plan de lucha para derrotar el ajuste de Milei, los gobernadores y el FMI”, según indicaron en un comunicado.

En tanto, la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) concretará este mismo miércoles una jornada con “clases públicas, paneles y reuniones” en Plaza de Mayo de 9.30 a 18.30 para reclamar la apertura de paritarias y por la ley de Financiamiento Universitario.

Los jubilados realizaron el miércoles de la semana pasada una movilización al Congreso en la que contaron con el acompañamiento de distintas organizaciones de derechos humanos, además de organizaciones políticas como la CTA Autónoma, UTEP y el Frente de Izquierda, entre otras.

Con informción de NA.

