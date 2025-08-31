Villarruel, su austero patrimonial y el misterio del alquiler de una casa en un barrio exclusivo de Pacheco

La vicepresidenta Victoria Villarruel aumentó su patrimonio en un 217% en 2024, de acuerdo con su última declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA) analizada por elDiarioAR. La compañera de fórmula de Javier Milei declaró bienes por más de $80,2 millones a diciembre del año pasado. Había comenzado aquel año con poco más de $36,8 millones.

Sin embargo, el salto en su patrimonio no se debe a la adquisición de nuevos bienes sino que se da debido a la revaluación de sus dos propiedades inmuebles que posee desde 2005 y 2016 y al aumento de sus ahorros.

A finales de 2023, Villarruel había declarado ingresos como diputada nacional por poco más de $14,3 millones. Al final de 2024, sus ingresos anuales se duplicaron: ascendían a más de $32,5 millones.

Sus gastos también se duplicaron: de $14 millones en diciembre de 2023 a $31,4 millones un año después. Aun así, su patrimonio es uno de los más austeros del Gabinete.

A pesar de su austero patrimonio, hay un punto nunca aclarado. En enero de 2024, tras asumir como Vicepresidenta, Villarruel decidió dejar su departamento porteño para refugiarse en El Encuentro, un exclusivo barrio privado con ingreso principal sobre el corredor Bancalari–Benavídez, en la localidad de General Pacheco, en el partido de Tigre, a metros de la Panamericana y del camino del Buen Ayre. Allí, las propiedades no bajan del medio millón de dólares.

La Vicepresidenta alquiló una de las casas pegadas al ingreso secundario del barrio, donde hay menos movimiento de gente. Buscó el anonimato y se cuidó de no realizar el contrato de alquiler a su nombre, sino que figuraron su secretaria privada y un familiar que no lleva su apellido: Santiago Guimaraes, esposo de Virginia, su hermana, de acuerdo a la investigación realizada para el libro La Generala, la biografía no autorizada de Villarruel (Plantea).

En El Encuentro comentan que pagó un año de alquiler por adelantado más un mes de anticipo. Durante 2024, el alquiler de una casa en El Encuentro rondaba los 4.000 dólares mensuales. El año, entonces, podría costar alrededor de 52.000 dólares. Ante la consulta de elDiarioAR, en el entorno de Villarruel desmintieron categóricamente que haya gastado esa cifra en un año de alquiler pero tampoco accedieron a informar cuánto pagó la Vicepresidenta para vivir en el barrio privado durante 2024. Ni el origen de los fondos.

En mayo de 2024, el entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse, informó a pedido de los senadores cuánto ganaban el Presidente y los ministros, en medio de la controversia por el aumento de las dietas de los integrantes del Senado. Aunque Villarruel es la presidenta de la Cámara Alta, su escala salarial es acorde a la del Ejecutivo y los aumentos de los senadores no se aplican a su sueldo. Entonces, la Vicepresidenta ganaba un salario neto de alrededor de 2.400.000 pesos. ¿Cómo costeó el alquiler en El Encuentro?

El barrio

El Encuentro tiene una laguna central de once hectáreas, unos cuatro mil árboles y dos plazas de siete mil metros cuadrados cada una. Además, el barrio tiene su propio gimnasio, canchas de tenis —uno de los deportes preferidos de la Vicepresidenta—, pileta, restaurante y dos canchas de fútbol. Las expensas rondaban los 700 dólares mensuales a principios de 2025, cuando Villarruel decidió abandonar la casa que alquilaba.

En enero de 2025, la Vicepresidenta dejó la casa del barrio privado. Días antes, el escritor Nicolás Mázquez, biógrafo y amigo de Milei, publicó en X: “Si la novel indigente Villarruel gana ‘dos chirolas’ [se refería a una declaración de la Vicepresidenta quejándose por su salario] puede renunciar y seguir usando su kioskito privado del Celtyv. A propósito: si gana tan poco como Vice, ¿de dónde sacó la plata para alquilar su mansión en el Tigre (Barrio cerrado El Encuentro)?”.

Luego, Márquez afirmó: “Otra necesaria inquietud: ¿de dónde sale el dinero para la mansión de fin de semana que se estaría comprando esta semana en otro country exclusivo? Serían buenas las aclaraciones pertinentes para el bien de la austeridad y la salud republicana, ¿no creen?”.

Ante la consulta, el entorno de Villarruel sostuvo en el libro La Generala que el alquiler en El Encuentro se pagó con una plata ahorrada que le había dejado su abuela, desmintiendo los rumores de que fue costeado por un empresario que la ayudó económicamente y lo que implicaría un potencial conflicto de intereses. En el libro, su entonces jefe de asesores, Emilio Viramonte Olmos, confirmó que desde principios de 2025 la Vicepresidenta vive en una nueva casa propia, no alquilada.

El patrimonio

Los bienes muebles e inmuebles declarados de la Vicepresidenta no se modificaron desde su asunción como diputada pero cuando llegó a la Vicepresidencia de la Nación, Villarruel aumentó cinco veces su patrimonio. El incremento se debió a su tenencia en pesos, gracias a sus ingresos como diputada.

Cuando asumió su banca en el Congreso de la Nación, en diciembre de 2021, Villarruel declaró que tenía cero pesos de ingresos y que su patrimonio era de unos $2.600.000. Tenía US$2.000 ahorrados debajo del colchón y menos de $100.000, un departamento de 55 metros cuadrados en la ciudad de Buenos Aires y el 50 por ciento de una casa en Funes, en la provincia de Santa Fe, de donde es oriunda su familia paterna. Ambos bienes eran donaciones con reserva de usufructo. También tenía la mitad de una “casa habitación” de 43 metros cuadrados en Buenos Aires, que declaró haber comprado con ingresos propios.

Durante su paso por Diputados, su patrimonio, al menos el declarado ante el fisco, casi se duplicó en pesos gracias a que sus ingresos como legisladora le permitieron ahorrar en pesos. Pasó de cero pesos a unos 5 millones.

ED/MG