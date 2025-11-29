Reconectá con tus amigos si te sentís solo: seis formas de hacerlo incluso si estás muy ocupado

Últimamente, mi vida se parece al Día de la Marmota: trabajo, gimnasio, dormir, y volver a empezar. Entre un horario de trabajo agotador, el clima sombrío y mis ganas de hibernar, mi vida social se ve afectada. Me siento insatisfecha, inquieta y aislada. Pero tengo muchos amigos y chats grupales activos, así que no puedo estar sola, ¿verdad?

¡Incorrecto!

Según Don Martin, creador de contenidos y presentador del podcast Head on Fire, cometo un error muy común. Incluso las personas con una vida social muy activa pueden sentirse solas si no disfrutan del tiempo de calidad o la intimidad que necesitan.

Al igual que yo, Martin sentía que sus necesidades no estaban cubiertas. Al investigar el tema para su nuevo audiolibro Where Did Everybody Go? [¿A dónde ha ido todo el mundo?], descubrió que la soledad se define simplemente como la diferencia entre la conexión que deseas y la conexión que tienes.

“Puedes sentirte solo en una habitación llena de gente”, señala Martin.

Al darse cuenta de esto durante la pandemia, Martin buscó nuevas formas de socializar, como jugar a Animal Crossing online con amigos, y dejó de lado algunos compromisos en favor de otros más significativos.

“Confundía estar muy ocupado con sentirme socialmente realizado”, afirma. En cambio, debemos ser proactivos y flexibles en nuestras interacciones.

Inspirada por los experimentos de Martin sobre las relaciones, probé seis formas de cambiar mis interacciones durante dos semanas.

Envía una nota de voz en vez de un mensaje...

Vivo sola y trabajo desde casa. En un día normal, suelo tener cuatro o cinco conversaciones activas en WhatsApp en mi computadora. Satisfacen mi necesidad de charlar con compañeros. Sin embargo, las conversaciones poco entusiastas y el continuo pitido de los mensajes pueden ser más una distracción que una fuente de conexión.

Una mañana, una amiga me envía un mensaje de texto para preguntarme cómo me va en el día. Nunca habíamos hecho esto antes, pero le respondo con un mensaje de voz (¡corta!). Ella responde de la misma manera, señalando su estado en WhatsApp: “Por favor, nada de notas de voz”. “Pero haré una excepción contigo”, añade magnánimamente.

Solo es una breve charla para compadecernos mutuamente por nuestras agobiantes cargas de trabajo, pero escuchar su voz es sin duda un estímulo, más personal e inmediato que un mensaje de texto.

O hacé una videollamada

En el episodio piloto de Girls, Marnie Michaels clasifica los modos de comunicación, desde el menos íntimo (Facebook) hasta el más íntimo (cara a cara). Tras el éxito de mi mensaje de voz, decido dar un paso más y pasar a la tan denostada videollamada. Estoy segura de que las generaciones más jóvenes están encantadas con FaceTime, pero ninguno de mis amigos lo utiliza. Normalmente, mis únicas videollamadas son con familiares directos o profesionales a través de Zoom.

Pero estoy cambiando mis rutinas sociales, así que decido espontáneamente hacer una videollamada a una amiga. Ella contesta con un confuso “¿Hola?”.

No la culpo, no estoy segura de que hayamos hablado alguna vez por teléfono. Pero charlamos (ella y su adorable perro) durante unos 20 minutos. Cuando cuelgo, estoy de mejor humor, gracias a la conexión cara a cara.

Martin considera que las videollamadas se acercan más a la conexión en persona que los mensajes. “Mira a alguien a los ojos”, bromea. “Así podrás empezar a captar esas señales no verbales... La conversación puede ser mucho más satisfactoria y lleva menos tiempo”.

Si te da vergüenza iniciar la conversación, hacé que tus amigos te llamen, sugiere Martin: “Cuando lleves tres horas deslizando la pantalla y te hayas perdido en ese laberinto, quizá sea el momento de enviar un mensaje a un amigo y decirle: ”Escucha, llámame ahora mismo“.

Establecé un plan fijo y regular

Cuando me siento abrumada por el trabajo, a menudo no se me ocurre socializar. Ahí es cuando los planes fijos cobran importancia. Todos los miércoles por la mañana, hablo por videoconferencia con otra amiga que trabaja desde casa en otra ciudad. También juego un partido de fútbol cada dos semanas y asisto a un quiz en un pub una vez al mes.

No supone ningún esfuerzo y rara vez me apetece cancelarlo, incluso cuando estoy más ocupado. Los considero como un andamiaje social, rutinas sociales que soportan incluso los horarios más hostiles.

Resulta que Martin tiene algo similar. Tres o cuatro veces a la semana, llama a un amigo íntimo mientras conduce al trabajo. Estas llamadas les permiten mantenerse en contacto, ya que solo se ven en persona un par de veces al mes.

“Esa conexión regular con alguien hace que sea un poco más fácil lidiar con lo que venga después... Además, no resta nada al tiempo que pasamos juntos”, dice Martin.

Para reforzar aún más mi andamiaje social, le propongo a otro amigo que empecemos a hacer una videollamada semanal por Zoom en el nuevo año. Él responde con entusiasmo: “¡El lunes me viene bien!”.

Dedicá tiempo al ocio

Una de mis formas favoritas de pasar tiempo con los amigos es una noche de juegos de mesa y copas. Por desgracia, pocos de los que viven en mi ciudad comparten este interés.

Me inspira el ejemplo de Martin sobre Animal Crossing. Socializar digitalmente puede considerarse inferior a reunirse en persona, pero a menudo es la única opción. Además, puede ser divertido.

“Donde nos equivocamos con las redes sociales es al vilipendiarlas en su conjunto”, dice Martin. “La pantalla puede ser una forma satisfactoria de conectar con la gente”.

Una tarde siento que me falta energía, así que le envío un mensaje a un amigo para sugerirle que probemos la versión online de mi juego de mesa favorito, Codenames. Es cierto que hay que aprender a jugar, pero también se siente la misma emoción que cuando se juega en persona, y sin duda es más reconfortante que mi actividad habitual durante los descansos (prepararme una taza de té y mirar al infinito).

Durante la semana siguiente, juego a Codenames con tres personas diferentes. Algunas rondas son incluso muy emocionantes. (El popular juego de mesa Wavelength también tiene una adaptación digital).

Envía un mensaje que diga “me acuerdo de vos”...

Una de mis amigas ha estado compaginando la maternidad, una infección de pecho y un trabajo intenso. Intento hacerle saber que pienso en ella enviándole algún que otro mensaje de texto o foto, sin esperar una respuesta.

“La constancia es estupenda, pero no debería ser un requisito para nadie”, coincide Martin. “Es demasiado para exigírselo a alguien”.

Un sábado por la mañana, justo cuando estoy a punto de ponerme manos a la obra con el trabajo, aparece en mi teléfono una foto de otra amiga en una mezcalería de Oaxaca, que me recuerda nuestro viaje de mochileras hace más de una década. Le envío una captura de pantalla y ella me responde preguntándome si estoy libre para hablar por teléfono. Normalmente, una llamada espontánea me parece una intrusión y me hace huir de Internet. Esta vez la llamo al instante, y con vídeo.

Hablamos durante una hora, nuestra conversación más larga en más de un año, tiempo en el que ambas nos hemos convertido en propietarias de una casa. Nos enseñamos mutuamente nuestras casas de forma virtual, señalando dónde dormirá la otra cuando nos visitemos. Es genial. Al final, me siento frente a la computadora con un estado de ánimo mucho más optimista y tranquila.

... o pedí que te envíen menos mensajes

Martin descubrió que, aunque la constancia es importante, también lo es la sensación de control, no sentirse “un participante pasivo en tu propia vida”, como él dice.

Por eso, a veces, un flujo constante de mensajes puede parecer más una carga que un estímulo. Quizá sea mejor pensar en lo que consideramos “tiempo de calidad” y buscarlo.

A veces, un flujo constante de mensajes puede parecer más una carga que un estímulo

Mi hilo de mensajes más activo, con un hombre con el que he empezado a salir recientemente, suena de la mañana a la noche. No quiero dejar de hablar, y ya le he acostumbrado a las notas de voz. Pero le sugiero que, en lugar de escribir laboriosamente todas las historias relevantes de nuestro pasado, las guardemos para cuando nos volvamos a ver.

Afortunadamente, no lo desanimo que proponga hacer una “agenda”. En el pub, la semana siguiente, repasamos la mayor parte de nuestra lista, lo cual fue mucho más agradable que el tratamiento superficial que habrían recibido las anécdotas por mensaje de texto. Ya hemos empezado otra agenda para nuestro próximo encuentro.

Después de dos semanas de experimentar, me sorprende lo mucho que lo he disfrutado y lo dispuestos que han estado mis amigos a participar. Quizás todo el mundo está buscando nuevas formas de mantenerse en contacto en medio de sus ajetreadas vidas.

No existe un enfoque único para evitar la soledad, dice Martin. “Lo que te funcionó el año pasado, la semana pasada, puede que no te funcione ahora”.

También tenemos más capacidad de acción de lo que pensamos. Martin lo describe como crear un “conjunto de herramientas, en lugar de un mapa”. Todos podríamos beneficiarnos de ser más proactivos en nuestras amistades, tal y como se nos anima a hacer en las relaciones románticas: por ejemplo, explicando cuánta conexión necesitamos y cómo preferimos comunicarnos, dice.

Dicho esto, mis amigos pueden prepararse para recibir más videollamadas a partir de ahora.