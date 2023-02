Paro en todas las líneas de subtes hasta la medianoche

La Unión Tranviarios Automotor (UTA), desde las 17 de este martes, realiza un paro en las cinco líneas de subte, tras el “episodio violento” ocurrido en la Línea C, donde una oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires fue asesinada y un trabajador resultó herido y permanece internado.

Tiroteo en la estación de subte de la línea C: murió la mujer policía baleada

La medida de fuerza, según dijo el gremio, se hará el principio hasta la medianoche, para que “tanto la empresa Emova” y “el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se comprometan a fortalecer el esquema de seguridad y se disponga una mayor presencia de efectivos policiales”.

PARO EN LAS 6 LINEAS DE SUBTE Y PREMETRO

En principio se prolongará hasta medianoche.

La empresa EMOVA y el Gobierno de la Ciudad de Bs As se deben comprometer a fortalecer la seguridad y disponer mayor presencia de efectivos policiales.



Estamos en manos de la inseguridad — utaargentina (@utaargentina) 14 de febrero de 2023

“En el actual escenario de violencia creciente, todos los días se producen situaciones que pueden derivar en hechos trágicos, como el que hoy nos duele a todos los argentinos”, advirtió el gremio en el texto firmado por el Consejo Directivo Nacional de la UTA.

Por su parte, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) expresó: “Vemos con suma preocupación la situación de exposición e inseguridad a la que nos vemos expuestos a diario quienes trabajamos en el ámbito subterráneo”.

En el comunicado, firmado por su secretario general Roberto Pianelli y el secretario adjunto Néstor Segovia, se cuestionó también al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por sus últimas declaraciones donde aseguraba que Buenos Aires es la ciudad más segura de Latinoamérica.

⚠️ VIOLENTO TIROTEO EN LA ESTACIÓN RETIRO



Un trabajador del #subte resultó herido y una oficial de policia falleció como consecuencia de un violento tiroteo que sucedió el día de hoy alrededor de las 11hs en la Estación #Retiro de la #LineaC#agtsyp #metrodelegadxs pic.twitter.com/WvTy7rrdku — Prensa AGTSyP (@prensadelsubte) 14 de febrero de 2023

Según el gremio de los trabajadores de subterráneos, el hecho ocurrió cerca de las 11 cuando una persona “ingresó a la estación de subte ubicada en Retiro alegando un dolor de pierna, por lo que se la asistió brindándole una silla y una camilla e informando a la policía que se encontraba en la estación”.

“A continuación, y por motivos que se desconocen, se generó un enfrentamiento con la oficial durante el cual, el joven le arrebató el arma a la oficial y comenzó a disparar”, señalaron.

Tras el hecho y pasado el mediodía, un hombre que dijo ser representante de la Línea C de los Metrodelegados aseguró: “No es un hecho aislado, pedimos más seguridad, episodios de violencia suceden siempre, no en este grado, pero por eso siempre reclamamos mayores medidas de seguridad”.

El hombre relató, en base a lo que le contaron sus compañeros, que todo se originó cuando un hombre “había pedido ayuda porque aparentemente estaba lastimado” y mientras era asistido por el personal, “vio a la mujer policía y se puso nervioso, por lo que se trabó en lucha con ella”.

“Ocurrió en la línea de molinetes, le sacó el arma a la mujer policía y efectuó cuatro disparos, dos de ellos impactaron en la mujer policía. Tenemos un compañero que recibió una herida en la zona derecha, por lo que fue derivado al Hospital Fernández”, precisó.

LC con información de agencias