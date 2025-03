La Casa de la Música, una causa para dar respuesta a los mayores que quedan afuera del sistema

Cuando el cuerpo está cansado, las luces de los escenarios se apagan y otros artistas captan el favor del público, muchos músicos mayores se quedan fuera del sistema. La dinámica propia de la actividad no les permitió ahorrar, hacer aportes jubilatorios o buscar alguna otra manera de llegar con comodidad a la última etapa de sus vidas. Para ellos está pensada La Casa de la Música, un sueño que está próximo a hacerse realidad.

El proyecto surgió hace una veintena de año de la mano de Pipo Lernoud cuando había fallecido sin la atención necesaria el violinista Jorge Pinchevsky. Lo quisieron poner en marcha entonces la Unión de Músicos Independientes, la Fundación Miguel Abuelo, la Fundación Atahualpa Yupanqui y el programa de radio Mucha Madera, junto con varios músicos, pero no prosperó. Ahora fue retomado por un grupo de artistas y ya falta muy poco para que comience a funcionar.

La idea, similar a la de La Casa del Teatro, es crear un hogar para albergar a músicos y músicas que en edad avanzada se encuentren en situación de vulnerabilidad habitacional. Diego Boris y Celsa Mel Gowland del Consejo de Administración de la Fundación Casa de la Música contaron los pormenores a elDiarioAR. “Retomamos la idea y generamos una fundación, o sea, una figura legal para poder llevar adelante este proyecto, con todos los papeles al día, exenciones impositivas, etcétera. Y a partir de ahí empezamos a buscar un espacio”, señala Boris, ex titular del Instituto Nacional de la Música (Inamu).

Lograron obtener un edificio en comodato por 40 años de manos del municipio de Avellaneda. Tiene dos plantas y está en buenas condiciones. “Nos lo van a entregar el 7 de mayo y a partir de ahí necesitamos hacer refacciones para poder adaptarlo a un hogar que pueda contener 24 músicos y músicas”.

“Después de haber hecho la Ley Nacional de Música, el Instituto Nacional de la Música y otras cosas, un grupo de músicos y personas allegadas hicimos esta fundación con el único objetivo de materializar un hogar activo, donde las personas mayores puedan seguir haciendo música hasta que la vida se los permita”, explica Gowland.

“La casa que soñamos va a tener cuatro pequeñas salitas para dar clases, para que sigan transmitiendo sus saberes. Va a tener una sala de ensayo, un pequeño auditorio, una huerta. Está pensada con la perspectiva de los derechos de las personas adultas mayores. Va a ser un refugio y una manera de reparar toda esta vulnerabilidad a la que quedan expuestos la mayoría de los músicos y las músicas cuando llegan a mayores”, añade.

“Las características de nuestra profesión hacen que en algún momento se esté encandilado por la luz que ilumina un momento de mucha trascendencia y que después por ahí esa luz no alumbra tanto y ya no lo llaman tanto a uno y ya no lo reconocen. Eso genera cierta melancolía que se puede convertir en tristeza o en depresión. Por eso la idea de un hogar activo que pueda tener actividades como ensayos, charlas y clases. Eso es tan importante como el cobijo”, señala Boris.

“En la cadena de la música, el primer eslabón fuerte es la obra y el músico. Después viene todo lo demás, los representantes, los productores, todo lo que genera esa obra. Sin embargo, el hilo se corta por lo más finito. Muy pocos músicos y músicas llegan a tener una prosperidad cuando son grandes. Y eso es por las malas condiciones en las que se desarrolla la música en la Argentina, la falta de encuadre laboral, etcétera. Entonces esta casa está pensada para ellos y ellas”, agrega Gowland.

El edificio está pasando el puente de Avellaneda, a cinco cuadras de la estación de tren. La Fundación ya van juntando ahí muebles y otras donaciones que están recibiendo.

“Algo más que una canción”

Este sábado se celebrará la primera gran actividad para juntar fondos. Se trata del programa de televisión “Algo más que una canción”, que se transmitirá de 14 a 16 por Canal Nueve. Participarán tocando y atendiendo los teléfonos, como en los programas de antes, músicos como León Gieco, Patricia Sosa, Lito Vitale, Hilda Lizarazu, Sandra Mihanovich, Bruno Arias, Teresa Parodi, Guillermo Fernández y Chango Spasiuk, entre otros.

La conducción estará a cargo de Beto Casella, Coco Sily y Conrado Geiger. “También tenemos videos especiales de Litto Nebbia, de Miguel Cantilo desde España, un streaming con Gustavo Santaolalla desde Los Angeles. Va a ser un evento inédito. La gente va a poder hablar por teléfono con los músicos”.

La idea del programa de televisión surgió por el compromiso de los músicos y músicas de la comisión honoraria de la Fundación, que ofician de padrinos del proyecto. “Están enamorados del proyecto y quieren ponerle el cuerpo. Entonces, ¿qué mejor que sean ellos mismos quienes reciban esas donaciones? Han dado un voto de confianza muy grande a esta fundación. El acta fundacional se firmó en una escribanía y ellos fueron a poner su firma apoyando como padrinos y madrinas. Es muy lindo que suceda esto”, señala Gowland.

Homenaje a Raúl Carnota

Después del programa televisivo, habrá cuatro recitales en el Teatro Coliseo en lo que resta de año. El primero será para presentar el disco Carnota presente; Homenaje a Raúl Carnota a diez años de ser luz, grabado el año pasado por numerosos músicos a diez años de la partida del mítico folklorista Raúl Carnota. Será el 23 de abril con la producción general de Lito Vitale y la participación de unos veinte artistas en escena.

“Va a ser el concierto más hermoso que te puedas imaginar del foklore este año. Porque reúne a unos intérpretes y a unos músicos y músicas que son impresionantes. Como digo yo, tienen una autoría interpretativa muy particular. No son solo intérpretes, son autores de esa interpretación de la obra de Carnota, que es maravillosa y tan amada y respetada”, detalla Gowland.

Después habrá otros shows en agosto, octubre y diciembre, pero aún por definir. La meta, explica Boris, es integrar a “músicos de diferentes vertientes y edades, porque la idea es que sea una causa de toda la actividad musical, que todos los artistas estén compenetrados y en esa suma se va a poder ir sosteniendo”.

Si toda sale bien, La Casa de la Música empezaría a funcionar este mismo año. Se sostendrá como toda Fundación con los aportes y las donaciones, aunque también está previsto alcanzar convenios con distintas obras sociales y prestadores. “La idea es que en algunos casos y si algún artista tiene una obra social pueda hacer ese convenio, pero también estar preparados para sostener a aquel que no tenga ningún ingreso. Y por eso va a haber una multiplicidad de situaciones desde alguna empresa que por ahí sostiene algún artista en especial, donaciones, eventos, subastas de material específico”, explica Boris.

La idea es inaugurar el espacio con un recital en la terraza, al mejor estilo The Beatles. Después el proyecto prevé construir más habitaciones en la terraza para albergar a más personas.

“Por supuesto, es un proyecto a largo plazo. No es cuestión solamente de remodelar la casa. Obviamente tenés que remodelar la casa, habilitarla como un hogar, con todo lo que se necesita, y además tenés que tener los fondos para sostenerla en el tiempo. Vamos a buscar ese apoyo durante todo este año hasta hasta saber que la vamos a poder sostener”, explican ambos.

Esta Casa de la Música es única en el mundo. Y es una causa federal. “No va a albergar solamente a músicos de CABA o del AMBA, porque la Fundación en su estatuto dice que su objetivo único es materializar la Casa de la Música y sus réplicas a nivel federal. Pero, por supuesto, primero tenemos que hacer una para poder hacer las que siguen”, sostiene Gowland.

Y concluye: “Nosotros pensamos que los músicos y las músicas pueden seguir activos hasta que la vida se los permita y que este es un proyecto solidario en tiempos de individualismo. Y que esa música que a nosotros nos emocionó, nos conmovió, nos inspiró, que disfrutamos y que hoy nos consuela también, hay que agradecerla y esta es una manera de agradecer”.

CRM