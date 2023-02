Caso Lucio: para la fiscalía no hay elementos contra la jueza que le dio la tenencia a la madre

Los y las fiscales que investigaron el crimen de Lucio Dupuy en La Pampa no encontraron elementos para iniciar una investigación paralela contra la jueza Ana Clara Pérez Ballester, titular del Juzgado de Familia y del Menor N°1 de La Pampa, que homologó el acuerdo por la tenencia entre la madre del nene y los tíos paternos. Ayer, la magistrada fue denunciada por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Tanto el abogado que representa al padre de Lucio como una ONG vinculada al Partido Celeste Provida apuntaron contra la jueza Pérez Ballester, quien en noviembre de 2020 firmó el acuerdo entre Magdalena Espósito Valenti, la madre del nene, y el tío, Maximiliano Dupuy, y su pareja, Leticia Hidalgo, quienes los criaron durante algunos meses. Ayer, el presidente de la Fundación “Más Vida”, Raúl Magnasco, presentó la denuncia contra la magistrada ante la Unidad de Atención Primaria, que depende del Ministerio Público Fiscal de La Pampa. “Tuvo varias alertas para evitar la muerte a Lucio y no sabemos si por una cuestión ideológica no cumplió con los deberes de una jueza de familia”, afirmó Magnasco, que también es el presidente del Partido Celeste, una ONG que milita en contra del aborto.

Sin embargo, los y las fiscales que investigaron el crimen del nene de cinco años indicaron que no encontraron elementos en la causa para impulsar un proceso contra Pérez Ballester. “No hay ningún elemento que a nosotros nos amerite haber advertido una situación o haber investigado o iniciado una causa ni respecto de la jueza ni respecto de ninguna otra persona”, dijo el fiscal de Delitos que Impliquen Violencia Familiar y de Género de La Pampa, Walter Martos a elDiarioAR.

“La muerte de Lucio derivó en una investigación, en esta investigación en ningún momento surgió palmariamente de un delito o de una posible denuncia investigable de oficio por parte de la fiscalía que amerita iniciar una causa paralela a una tercera persona que no sean las dos acusadas. Ni durante la investigación ni tampoco durante el juicio. Por este motivo, desconocemos detalles de la intervención o no de la jueza cuestionada y eventualmente si se formula alguna denuncia la tendrá que investigar la fiscalía competente, que no seremos nosotros”, agregó el funcionario judicial ante la consulta de este medio.

Si bien la jueza homologó un acuerdo al que llegaron las partes, se le critica no haber realizado un estudio de impacto socioambiental para determinar el bienestar del nene. Antes de retomar la convivencia con su madre, Lucio vivió en la casa de su tío paterno en General Pico, La Pampa. Algo que las familias acordaron en el plano judicial en junio de 2019 después de la separación de la pareja cuando el padre, Cristián, trabajaba en Luján, provincia de Buenos Aires y la madre, en Santa Rosa. Meses después, en febrero de 2020, la mujer reclamó la tenencia alegando que tenía una nueva pareja y un emprendimiento para sostenerse económicamente. Desde ese momento, comenzaron los problemas por el régimen de visitas. La familia paterna contó que la mujer hacía escándalos y llamaba a la policía cada vez que tenía que ver a su hijo por lo que decidieron llegar a un acuerdo para que la tenencia fuera responsabilidad de la madre.

Magnasco, el impulsor de la denuncia contra la jueza, es el presidente de la Fundación Más Vida y del Partido Celeste, un militante acérrimo contra el derecho al aborto legal. En sus redes, también se puede ver su adhesión a la figura de Javier Milei y críticas a la ley de Educación Sexual Integral. También impulsó la “Ley del Latido’, como en Texas, que prohíbe el aborto una vez que se detecte un latido del corazón en el feto. Una iniciativa que cuenta con el apoyo del precandidato a gobernador de La Pampa y diputado nacional por el PRO, Martín Maquieyra, quien es el autor de la ”Ley Lucio“.

