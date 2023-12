Sin certezas sobre el Ministerio de Mujeres, peligran los programas de asistencia a las víctimas de violencia machista

En el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD) esperan, desde hace semanas, algún tipo de contacto de parte de Capital Humano, el superministerio a cargo de Sandra Pettovello. No ha habido, hasta el momento, transición alguna. En menos de diez días hábiles, el 31 de diciembre, se vencen los contratos de unos mil empleados que son los que en estos momentos llevan adelante los programas de atención a víctimas de violencia. Lo hacen como pueden, en medio de la incertidumbre. Los contratados y los monotributistas son mayoría en el área. Un calculo de los trabajadores indica que apenas 17 personas son “planta permanente”. De no renovarse esos contratos, además de la pérdida de empleo, corren peligro los programas que asisten a personas vulnerables por motivo de género.

“No tenemos novedades. Estamos a la espera porque no designaron a nadie. Nosotros en la Línea seguimos como siempre, pero hay otras áreas no tienen a quién responder”, dice a elDiarioAR una persona que atiende en la Línea 144. La 144 funciona desde hace diez años. Brinda escucha, contención y asesoramiento a mujeres y el colectivo LGBTQ+ de todo el país las 24 horas de todos los días del año. Allí trabajan 140 profesionales que atienden, en promedio, 340 llamados al día.

A fines de noviembre, luego del resultado electoral que coronó a La Libertad Avanza, sufrieron dos amenazas de bomba. Tuvieron que evacuar la sede y dejar los teléfonos sin atender. “No sólo se encuentran en peligro nuestros puestos de trabajo y proyectos de vida, sino que están obstaculizando el acompañamiento a aquellas personas que lo necesitan”, señalaron los trabajadores de la Línea en un comunicado.

“El Ministerio, como cualquier organismo, funciona gracias a sus trabajadores. La gran mayoría de quienes sostienen los programas y políticas de este ministerio son contratados, no son planta permanente. En algunos casos tienen muchísimos años de antigüedad. El 31 (de diciembre) se vencen esos contratos anuales que en la gestión pública se renuevan anualmente. No hubo ninguna resolución firmada por la nueva ministra (N. de la Re.: Pettovello), ni ninguna declaración, mucho menos una comunicación formal sobre qué decisión tomaran con esos contratos”, dijo a elDiarioAR Sofía Veliz, directora de Articulación Integral de Políticas y Cuidados.

Esta situación, la de trabajadores idóneos y con trayectoria, también da cuenta de que no existe una política clara respecto de la incorporación permanente a la planta del Estado. Es un problema que atravesó a todas las gestiones de Gobierno. En el caso del MMGyD, de acuerdo a un cálculo de los mismos empleados, hay 339 contratados bajo el decreto 1109, que regula el régimen de contratación; 609 están contratados bajo la “ley marco”; 181 ingresaron durante este año. En un ministerio que asistió de manera directa a 1,6 millones de personas en casi cuatro años de gestión, sólo 17 son empleados de “planta”.

La cúpula del Ministerio presentó su renuncia días antes del traspaso de mando. Sin el nombramiento de nuevas autoridades, el área está a cargo de un puñado de directoras de Secretarías. “Aunque la gestión saliente lo intentó y sigue intentando, no nos han recibido formalmente y no tenemos información oficial. Solo silencio. Lo único que me importa hoy a mí y a varies compañeres es que haya información sobre la situación laboral de las trabajadoras. Estamos a disposición para colaborar en su protección”, sigue Veliz. elDiarioAR consultó al área de Comunicación de Capital Humano si harían contacto, pero las dos personas consultadas no hay devuelto respuesta.

El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD) fue una promesa cumplida del expresidente Alberto Fernández, quien pensó el Presupuesto 2021 con perspectiva de género. El MMGyD planteó desde sus comienzos un cambio de paradigma: de actuar en la emergencia a proponer un abordaje integral. Hay 50 equipos interdisciplinarios integrados por profesionales de la abogacía, la psicología y el trabajo social distribuidos en el país y 30 Centros Territoriales Integrales de Políticas de Género y Diversidad proyectados, de los cuales se inauguraron tres, once están en ejecución. El resto, en licitación o en trámite.

El MMGyD es uno de los cinco ministerios con menor dotación de personal: emplea a 1.242 personas. Es el 0,53% de la dotación total de personal de toda la Administración Pública . Son datos del Indec. Como contó elDiarioAR, parte del plan de La Libertad Avanza al menos en campaña era “atacar” al Ministerio de las Mujeres. Un argumento consistía en que el presupuesto destinado a Género iba a re-dirigirse a las áreas de Seguridad y Defensa.

Eliminar el MMGyD para destinar esos fondos al fortalecimiento financiero de las fuerzas de seguridad es irrisorio. Basta analizar las partidas presupuestarias y la ejecución de esos presupuestos, información actualizada y disponible en Presupuesto Abierto. El presupuesto inicial asignado este año al MMGyD fue de $55.102.400.000, mientras que a Seguridad (ministerio y fuerzas de seguridad) fueron más de un billón de pesos ($1.125.328.000.000) y a Defensa, $882.410 millones. Ambos Ministerios recibieron, sumados, más de dos billones. El presupuesto del Ministerio de las Mujeres representa menos del 2,7% de la partida asignada a los servicios de Defensa y Seguridad.

VDM/DTC