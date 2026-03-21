Cherquis Bialo, del “Robinson” de El Gráfico a la pluma detrás de grandes historias del deporte argentino

El periodista Ernesto Cherquis Bialo, de extensa y reconocida trayectoria en medios escritos, radiales y audiovisuales, falleció el viernes a los 85 años luego de haber batallado durante un largo tiempo contra una cruel enfermedad: la leucemia.

En su última etapa, dedicada a la profesión que lo hizo referente, Cherquis Bialo seguía ligado a la actividad, aunque sin tanta exposición mediática, con su miarada certera sobre fútbol y boxeo, sus dos pasiones.

Antes, mucho antes había llegado desde su Montevideo natal para desembarcar en Buenos Aires y luego de varios años llegar a la dirección de la revista El Gráfico, que marcó una época dorada del periodismo deportivo. También dirigíó la legendaria Oral Deportiva, por radio Rivadavia, y hasta fue Director de Medios de la AFA durante la última etapa de Julio Grondona.

Entre sus obras se literarias se destacan dos libros biográficos: “Mi verdadera vida”, sobre Carlos Monzón, editado en 1976, y “Yo soy el Diego de la gente”, autobiografía testimonial de Diego Armando Maradona, en la que colaboró con Daniel Arcucci, y juntos publicaron en el 2000.

Cherquis Bialo había empezado como pasante en Clarín y en 1963 ingresó a El Gráfico, la redacción que marcaría su vida. Allí escribió durante años con el seudónimo “Robinson”, firmó más de 1.200 notas, cubrió 144 peleas de boxeo por campeonatos del mundo y terminó al frente de la revista como director editorial entre 1982 y 1990.

Su nombre quedó ligado a algunas de las coberturas más recordadas del deporte mundial. Estuvo en Reikiavik para narrar el duelo por el título mundial de ajedrez entre Bobby Fischer y Boris Spassky en plena Guerra Fría, y también viajó a Zaire para cubrir la histórica pelea entre Muhammad Alí y George Foreman en 1974. A lo largo de su carrera siguió además Juegos Olímpicos, Mundiales de fútbol y a figuras como Carlos Monzón, Oscar Bonavena, Pelé y Alfredo Di Stéfano.

En radio y televisión también construyó una trayectoria de peso. Fue una de las figuras de Tribuna Caliente, condujo La Oral Deportiva entre 1994 y 2001 y comentó fútbol junto a Marcelo Tinelli en Telefe. Más tarde fue director de Medios y Comunicación de la AFA y vocero de Julio Humberto Grondona en los últimos años de la gestión del histórico dirigente.

Su estilo y cercanía con los grandes protagonistas lo convirtieron en una referencia ineludible del periodismo narrativo aplicado al deporte. En su última etapa seguía activo como columnista y analista, mientras sostenía una mirada crítica sobre el oficio y defendía una forma de contar en la que importaban tanto los hechos como el lenguaje.

En 2024 la Legislatura porteña lo distinguió como Personalidad Destacada en el ámbito del periodismo deportivo. A lo largo de su carrera también recibió cuatro premios Martín Fierro y un Diploma al Mérito de la Fundación Konex en la categoría Deportiva Escrita, reconocimientos que reflejaron una trayectoria de más de seis décadas.

Con información de Noticias Argentinas

JIB