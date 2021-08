Fueron voluntarios en los ensayos de vacunas y no tienen certificado oficial: qué responde el Ministerio de Salud

"Esto es todo lo que tengo", dice Mariano, y comparte un archivo PDF con un membrete que cualquier procesador de textos podría reproducir y sin ningún número de lote: fue voluntario del ensayo de la vacuna de Pfizer que se llevó a cabo en el Hospital Militar. Tamara puso el brazo para participar del ensayo con la vacuna de Cansino que se llevó cabo en la Fundación Huésped y sostiene: "Tengo un carnet en el que dice el número de lote de la dosis que recibí, pero no es el oficial y no figuro como vacunada en el registro de la app Mi Argentina".

Malena todavía no sabe si lo que le inyectaron, también en el Hospital Militar, fue placebo o la vacuna basada en una planta que desarrolla el laboratorio canadiense Medicago y se investiga en la Argentina: "Cuando se abra el ciego, si recibí vacuna nos dijeron que nos van a dar una constancia pero no el carnet que tienen todos", describe. Son tres de las más de 20.000 personas que participaron de alguna de las investigaciones para el desarrollo de vacunas que se lleva a cabo en el país: la cifra fue confirmada por la infectóloga Florencia Cahn, presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunulogía y Epidemiología.

Los laboratorios Pfizer, Sinopharm, Johnson & Johnson, Medicago y Cansino llevaron a cabo sus ensayos de fase III en la Argentina: esas más de 20.000 personas recibieron, en principio, la fórmula desarrollada por esas firmas o placebo. En caso de haber recibido placebo en primer lugar, pueden haber optado por recibir la vacuna del laboratorio en cuyo ensayo estaban participando o por inscribirse para la vacunación oficial organizada por las carteras sanitarias de la Nación y de las provincias. Pero quienes hayan recibido, en primera o segunda instancia, las vacunas a través de un ensayo no tienen el mismo carnet que se otorga en los vacunatorios oficiales ni están inscriptos en el Registro Federal de Vacunación Nominalizado (Nomivac) según pudo averiguar elDiarioAR.

"Ya pedimos al Ministerio de Salud de la Nación que inscriba a los participantes de ensayos en la nómina pero todavía no obtuvimos respuesta. Nosotros extendemos una constancia que cumple con todas las normativas internacionales, pero no es el carnet, eso debe ponerse en marcha", explicó a este diario el médico Gonzalo Pérez Marc, que estuvo en el equipo que lideró la investigación de Pfizer y ahora encabeza el desarrollo de Medicago. Este jueves, en una conferencia de prensa, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, respondió una consulta sobre la situación de los voluntarios de ensayos clínicos: "Es muy importante registrar esas dosis para que en Mi Argentina figure esa aplicación para el momento que se requiera, para viajar. Estamos trabajando para sacar una resolución ministerial para que las personas que hayan participado de un ensayo clínico de las vacunas que se hayan autorizado de emergencia en la Argentina puedan solicitar la inscripción en el Nomivac y la certificación de esa vacunación". elDiarioAR consultó a fuentes de esa cartera respecto de en qué tiempos estará lista esa resolución ministerial pero no obtuvo respuesta.

"Tengo varias personas que se aplicaron Pfizer en el ensayo y pudieron viajar sin problemas a Europa, por ejemplo, pero no tienen la certificación oficial acá aún", describe Pérez Marc. Fernando fue parte de esa investigación: "No tengo ningún viaje previsto porque, además, en este momento es imposible para la economía. Pero veo que en distintos lugares se va instalando esto del pasaporte sanitario y también sé que puede volverse un requisito para entrar no sólo a países, sino a espacios o actividades acá. Le pusimos el cuerpo cuando todavía no se sabía nada y ahora no estamos en igualdad de condiciones que el resto. Entiendo que no participamos de esa vía, pero a esta altura podría estar resuelto y cada uno tener su carnet", explica.

Fuentes de Fundación Huésped explicaron que la certificación emitida a quienes participaron de las investigaciones allí dan cuenta del lote que cada persona recibió pero confirmaron que también se emitió la solicitud para que esos voluntarios sean incluidos en el Nomivac y puedan acceder a su certificado a través de la aplicación Mi Argentina.

Uno de los últimos ensayos en implementarse fue el de combinación de vacunas: lo encabezaron, por separado, los ministerios de Salud de la Ciudad y la Provincia. Fuentes de la cartera porteña explicaron que, para que esas personas sean identificadas como vacunadas en los registros oficiales, primero debe "destrabarse" burocráticamente la confidencialidad que es requisito para este tipo de investigaciones.

