Día Internacional de la Acción contra la Migraña: ¿por qué se celebra el 12 de septiembre?

Cada 12 de septiembre se celebra a nivel mundial el Día Internacional de la Acción contra la Migraña para generar conciencia sobre una patología que afecta a un 14% de la población mundial, según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La migraña ─también llamada jaqueca─ es un trastorno episódico que consiste en la aparición de ataques recurrentes cefalea, especialmente en un lado de la cabeza. Si bien, los dolores pueden surgir a cualquier edad, los casos se concentran en la etapa que abarca desde los 20 hasta los 50 años.

Los episodios de cefalea, que pueden variar en intensidad, duración y frecuencia, incluyen otros síntomas como visión borrosa o de manchas negras y movedizas o, también, hormigueo en manos, comisuras de los labios y la lengua. Todos estos factores la vuelven una de las 20 enfermedades más incapacitantes para los seres humanos, de acuerdo a la OMS.

Por su impacto en el bienestar de las personas, todos los 12 de septiembre se busca sensibilizar a los profesionales de la salud, las autoridades y la sociedad civil en su totalidad sobre el trastorno y, así, producir mejoras en la calidad de vida colectiva.

Cuáles son las principales causas de la migraña

Los ataques de cefalea se producen cuando, como consecuencia del estímulo del nervio trigémino, se inflaman los vasos sanguíneos cerebrales y las meninges y las células nerviosas del cerebro generan actividad eléctrica intensa. Esto afecta la vista, el equilibrio, la coordinación muscular, la sensibilidad e, incluso, el lenguaje.

Los factores que pueden disparar una situación de estas características y derivar en una jaqueca son múltiples, pero, entre los más destacados, se encuentran:

Cambios en los niveles hormonales por el consumo de pastillas anticonceptivas o el ciclo menstrual en las mujeres.

Situaciones de estrés y ansiedad .

. Cambios en los patrones de sueño .

. Consumo de bebidas alcohólicas y tabaco .

. Sensibilidad a ruidos fuertes, luces brillantes u olores fuertes.

Saltarse alguna comida a lo largo del día.

a lo largo del día. Consumo de alimentos con glutamato monosódico (GMS), lácteos, chocolates, cítricos y frutos secos como maní y nueces, entre otros.

Cómo puede tratarse un episodio de migraña

Ante un episodio de cefalea, se pueden tomar las siguientes acciones para mitigar los síntomas:

Hacer reposo en un lugar oscuro y silencioso.

Alternar comprensas de agua fría y caliente en la frente y la base del cuello.

Tomar un baño de agua tibia.

Masajear el cuello y la nuca.

En caso de necesitar tomar un medicamento para aliviar el dolor, se puede recurrir al Paracetamol, pero es recomendable consultar primero al médico.