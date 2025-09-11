El FBI afirma tener pistas sobre el tirador y el posible rifle con el que asesinó a Charlie Kirk

El FBI dice tener pistas sobre el tirador que asesinó al influencer ultra Charlie Kirk este miércoles en la universidad de Utah. El anuncio, este jueves, se produce después de haber retenido el miércoles por la tarde a “dos personas de interés” en el asesinato que fueron dejadas en libertad horas después de ser retenidas.

“Contamos con buenas imágenes de video de este individuo, pero no las publicaremos por el momento”, ha dicho Bo Mason, Comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah en una comparecencia este jueves: “Estamos trabajando en tecnologías y métodos para identificarlo. Si no lo logramos, nos pondremos en contacto con los medios de comunicación, y lo haremos público para que nos ayuden a identificarlo. Confiamos en nuestra capacidad y queremos avanzar de forma que este proceso avance adecuadamente”.

Robert Bohls, agente especial del FBI a cargo de la o de Salt Lake City (Utah) ha explicado en la misma rueda de prensa: “Tras el trágico tiroteo de ayer contra Charlie Kirk, los agentes del FBI han estado trabajando incansablemente en coordinación con nuestros compañeros en las fuerzas de seguridad. Trabajamos y seguiremos trabajando sin descanso hasta encontrar a la persona que cometió este atroz crimen y averiguar por qué lo hizo. Esta mañana, les informo que hemos recuperado lo que creemos que es el arma utilizada en el tiroteo de ayer: un rifle de cerrojo de alta potencia. Este rifle se recuperó en una zona boscosa a donde el tirador había huido. El laboratorio del FBI analizará esta arma. Los investigadores también han recogido huellas de calzado, palma de la mano y antebrazo para su análisis”.

Mason ha dado algún detalle más sobre la persona que consideran sospechosa: “Anoche logramos algunos avances. Logramos rastrear los movimientos del tirador. A partir de las 11.52 a.m., el sujeto llegó al campus. Hemos rastreado sus movimientos dentro del campus, a través de las escaleras, subiendo a la azotea y cruzando la azotea hasta el lugar del disparo. Después del tiroteo, pudimos rastrear sus movimientos mientras se dirigía al otro lado del edificio, saltaba y huía del campus hacia un barrio. Nuestros investigadores han trabajado en esos vecindarios, contactando a todos los que han podido, con cámaras de las casas, testigos y han investigado exhaustivamente esas comunidades para encontrar pistas”.

“Les aseguro que todas las pistas, consejos y sugerencias se están investigando a fondo”, ha añadido Mason: “Hasta esta mañana, hemos recibido más de 130 avisos. El FBI ha puesto a su disposición todos los recursos a su alcance y seguiremos haciéndolo durante toda la investigación. La misión del FBI es proteger al pueblo estadounidense. Es defender la Constitución de los Estados Unidos. Cualquier ataque a la Primera Enmienda es un ataque a los cimientos mismos de nuestra democracia. Por eso, investigaremos incansablemente este caso y al tirador hasta encontrarlo”.