Rodrigo Vila, una distopía sobre el nazismo en Argentina

Rodrigo Vila dedicó la mayor parte de su carrera al cine y la televisión. Ganó el premio Cóndor de Plata, dos premios Martín Fierro, y también el premio Carlos Gardel. Pero esta vez, decidió llevar a la novela todas sus investigaciones sobre el nazismo en Latinoamérica:: Mengele. En el nombre del padre, de VR Editoras. El resultado es un relato escalofriante sobre el legado del criminal nazi Josef Mengele, médico y oficial alemán de las SS.. Con una mezcla de ficción y hechos históricos que preferiríamos también fueran ficción, su libro plantea una pregunta perturbadora: ¿realmente aprendimos del pasado?.

La ventana indiscreta es un podcast para mirar qué hay detrás de un libro, una serie, una historia. Cada episodio tiene un tema y un entrevistado. Así nos metemos con las historias que se cuentan en los libros, en las películas, en las canciones y también con temas actuales como la inteligencia artificial, los trolls, las redes sociales.

Por supuesto que es un homenaje a la película del mismo nombre dirigida por Alfred Hitchock, que advertía que nos estábamos convirtiendo en una sociedad de mirones pero a la vez es una invitación a quedarse un poco quietos y mirar más allá de lo que vemos al pasar.

La Ventana Indiscreta

Conduce Ana Correa

La producción es de Pablo Waimann

Redes sociales: Miranda Correa Perkins