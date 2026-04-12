Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados y del Cosmonauta: ¿por qué se celebran el 12 de abril y en qué se diferencian?

El 12 de abril no es una fecha más en el calendario: es el día en que la humanidad, por primera vez, abandonó los límites de la Tierra. La hazaña del soviético Yuri Gagarin a bordo de la Vostok 1 en 1961 no solo inauguró la era espacial, sino que también dio origen a dos conmemoraciones que hoy atraviesan fronteras: el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados y el Día del Cosmonauta.

Aquel vuelo, que duró apenas 108 minutos, fue suficiente para cambiar la historia. En plena Guerra Fría, la Unión Soviética logró adelantarse a Estados Unidos en la carrera espacial, demostrando su capacidad tecnológica y abriendo un nuevo capítulo en la disputa geopolítica global. Pero más allá de la competencia, el viaje de Gagarin instaló una idea poderosa: el espacio ya no era un territorio inalcanzable.

Décadas más tarde, en 2011, la Organización de las Naciones Unidas oficializó el 12 de abril como el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados, reconociendo la importancia de estas misiones para el desarrollo científico y tecnológico de la humanidad. La fecha no solo homenajea a los pioneros, sino que también pone en valor la cooperación internacional en un ámbito que, con el tiempo, dejó de ser exclusivamente competitivo.

En paralelo, el Día del Cosmonauta sigue siendo una celebración central en Rusia y otros países que formaron parte de la órbita soviética. Allí, la figura de Gagarin conserva un carácter casi mítico: el primer hombre en ver la Tierra desde el espacio, el rostro de una hazaña que sintetiza orgullo nacional y avance científico.

Con el paso del tiempo, los vuelos espaciales tripulados evolucionaron de misiones aisladas a proyectos sostenidos y colaborativos. Estaciones como la Estación Espacial Internacional se convirtieron en símbolos de esa nueva etapa, donde astronautas de distintos países conviven y trabajan en conjunto, alejados de las tensiones terrestres.

Hoy, ese legado encuentra una nueva expresión en el programa Programa Artemisa, liderado por la NASA, que busca llevar nuevamente seres humanos a la Luna. La reciente misión Artemisa II marcó un hito al convertirse en el primer vuelo tripulado que rodea la Luna en más de medio siglo, con una tripulación internacional y una duración cercana a los diez días.

El éxito de esta misión, que puso a prueba sistemas clave de la nave Orion y llevó a los astronautas más lejos de la Tierra que cualquier misión anterior, representa un paso decisivo hacia el regreso humano al satélite y la futura exploración de Marte.

Más que una simple repetición de los logros del pasado, Artemisa plantea un objetivo ambicioso: establecer una presencia sostenida en la Luna y convertirla en plataforma para nuevas fronteras.

Recordar el 12 de abril, entonces, no es solo mirar hacia atrás. Es también reconocer que aquel primer vuelo de Gagarin sigue proyectándose hacia el futuro. Desde la órbita terrestre hasta las misiones lunares del siglo XXI, la historia de los vuelos espaciales tripulados es, en esencia, la historia de una humanidad que no deja de intentar ir un poco más lejos.