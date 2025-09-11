Día del Maestro: ¿por qué se celebra el 11 de septiembre?

Este jueves 11 de septiembre, en Argentina, se celebra el Día del Maestro. La fecha no fue elegida de forma aleatoria, ya que se buscó conmemorar el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, la figura más importante de la educación en el país.

Domingo Faustino Sarmiento, además de ser uno de los educadores más importantes de la historia del país, también fue Presidente de la Nación desde 1868 hasta 1874. A su vez, a Sarmiento se le conoce como “el padre del aula”, ya que pautó las bases de la educación en Argentina.

Sarmiento mantuvo la idea de que se debía crear una “Ley nacional de educación” para avanzar en este ámbito en todo el país. A pesar de no poder concretar ese sueño educativo nacional, sí lo logró Julio Roca durante su presidencia al sancionar la Ley 1.420 de educación universal, obligatoria, gratuita y laica.

El 11 de septiembre de 1888, Domingo Faustino Sarmiento falleció en Asunción (Paraguay). Para 1943, en honor a Sarmiento, se llevó a cabo la Primera Conferencia de Ministros y Directores de Educación de las Repúblicas Americanas en Panamá. Durante la conferencia, se decidió ponerle conmemorar el Día del Maestro cada 11 de septiembre.

Sin embargo, esta idea no avanzó hasta que en 1945, durante el gobierno de Edelmiro Farrell, por decreto nacional se eligió el 11 de septiembre como fecha para celebrar el Día del Maestro en Argentina.

Día del Maestro: ¿es feriado en Argentina?

Como todos los años, cuando se conmemora el Día de Maestro en el país no hay clases en el ciclo primario para celebrar la fecha, aunque no se trata de un feriado nacional.

NB