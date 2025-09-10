Milei va a una cumbre de la ultraderecha en Paraguay, con entradas de hasta US$5.000

Tras la reciente suspensión del viaje a Madrid, previsto para este jueves, el presidente Javier Milei tiene en agenda ir a Paraguay el próximo martes 16 de septiembre. La idea del libertario es concretar una nueva bilateral con su par Santiago Peña, uno de los pocos con los que mantiene sintonía ideológica de la región y aprovechar su paso por Asunción para participar de una nueva edición de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), la conferencia de la ultraderecha global que impulsa Donald Trump.

La CPAC se celebrará en la capital paraguaya el próximo 15 y 16 de septiembre en el Hotel Sheraton. El evento tiene entradas que van desde los US$100 a los US$5.000.

Milei protagonizó meses atrás la versión argentina de la cumbre conservadora que luego le generó fuertes críticas: se fotografió allí con Laura Belén Arrieta, quien ingresó al país en un vuelo privado llevando valijas que, según la Justicia, no pasaron por los controles aduaneros. El avión era propiedad de Leonardo Scatturice, empresario ligado a Santiago Caputo y a la SIDE, y organizador de a CPAC Argentina.

La agenda de Milei en Paraguay

Tras la suspensión de su cuarto viaje a España a raíz de la abultada derrota en las elecciones bonaerense, donde participaría de un evento de VOX, Milei optó por la cercanía y volverá a desembarcar en Paraguay.

Se trata de la segunda visita a Asunción luego del viaje de abril de este año, oportunidad en la que Milei aprovechó para concretar una reunión con Peña, en la que destacó la afinidad ideológica y la gestión de su par paraguayo.

En aquella oportunidad, almorzó en el Salón Libertad del Palacio de Gobierno, desde donde sostuvo que Paraguay logró aplicar “diligentemente las ideas de la libertad económica” lo que atraía inversores y residentes. “Evidentemente algo están haciendo bien”, afirmó.

Esta vez la visita de Milei sería exprés, pero trascendió que -además de reunirse con Peña y hablar en la CPAC- visitará el Congreso Nacional en el marco de una sesión de honor con ambas cámaras y podría participar de un evento organizado por la Unión Industrial Paraguaya (UIP).

